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中駐美大使秦剛受訪 2個字形容中美關係：不打不成交

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

中駐美大使秦剛受訪 2個字形容中美關係：不打不成交

記者林則宏／綜合報導
中國駐美國大使秦剛接受央視專訪時表示，中美關係目前正處於磨合期。（取自中國駐美國大使館官網）
中國駐美國大使秦剛接受央視專訪時表示，中美關係目前正處於磨合期。（取自中國駐美國大使館官網）

中國美國大使秦剛接受中央廣播電視總台北美總站專訪時表示，中美正在「磨合」中尋找新的相處之道。而他的任務就是使中美磨合期盡可能地縮短，並使磨合的過程盡可能少一些劇烈和意外，多一些潤滑和意料。

根據中國駐美國大使館官網發布的新聞稿，秦剛9月30日受訪時表示，他在赴任至今的兩個月內，見了美國各界很多人士，深刻地體會到，支持中美關係發展、支持中美兩國加強交往與合作的人，在美國還是大有人在。

秦剛說，很多人明確地反對中美脫鉤、反對中美對抗，特別是在美國的工商界、教育界、民間、地方，能夠非常強烈地感受到這種聲音、這種願望。

但秦剛指出，與此同時，他也感覺到，對中國的偏見誤解還是廣泛存在，甚至有些人不願意看到中國好，不願意看到中美關係好，這部分人的能量和聲音也還是不小的。

秦剛表示，他將和美國各界加強接觸，傳遞中國的聲音，向美國各界講清楚，中國共產黨到底是個什麼樣的政黨，中國到底是個什麼樣的國家，中國人民到底是什麼樣的人民；要向美國各界講清楚，中美「合則兩利、鬥則俱傷」這個道理。

秦剛稱，發展中美關係是一個雙方「磨合」的過程。他說，中文兩個字──「磨」和「合」，「磨」就是摩擦，「合」其實最後就是怎麼相處。

他指出，中國有句老話：「不打不成交」。這個磨合現在還在進行中，通過磨合來重新發現對方，重新認知對方，從而找到一個如何相處之道，這就是中方所主張的。

秦剛認為，中美現在正處在這麼一個磨合期，而他的任務簡單說，就是使中美這個磨合期盡可能地縮短，使這個磨合的過程盡可能少一些劇烈和意外，多一些潤滑和意料。

中國 美國 秦剛

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