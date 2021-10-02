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中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

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中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」半月前還露面

特派記者賴錦宏／北京報導
圖為傅政華2019年3月在全國兩會期間，於北京人民大會堂「部長通道」上受訪。(中新社)
圖為傅政華2019年3月在全國兩會期間，於北京人民大會堂「部長通道」上受訪。(中新社)

據央視新聞報導，中國司法部前部長、現任全國政協社會和法制委員會副主任傅政華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委、國家監委紀律審查和監察調查。北京消息稱，傅政華被捕和公安部前副部長孫力軍案有關。傅政華任職公安部期間參與了馬加爵案等大要案的偵破，高調掃黃端掉「天上人間」最受矚目，半個月前還曾公開露面。

傅政華現年66歲，曾於2018年3月至2020年4月擔任司法部部長，去年5月轉任全國政協社會和法制委員會副主任。

孫力軍則是在2020年4月19日被查，今年9月30日被開除黨籍和公職，即俗稱的「雙開」。

中共中央紀委、國家監委的公報稱，孫力軍「在黨內大搞團團夥夥、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團，成夥作勢控制要害部門，嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害政治安全」。

北京青年報旗下微信公眾號「政知見」指出，孫力軍的通報共700字，措辭極其嚴厲，且不少說法都是首次出現。

傅政華與孫力軍都是出身公安系統，孫力軍去年落馬後，傅政華的職務隨即異動。早前外界還曾將傅政華視為是中共總書記習近平的人馬。

據公開資料顯示， 傅政華是「老公安」，從北京市公安局普通偵查員做起，一步步做到了後來的公安部常務副部長、司法部部長。

傅政華曾經參與調查、偵破「1996年運鈔車搶劫案」、「1997年白寶山案」、「門頭溝襲警案」、「黃光裕案」等多起大案、要案。

2010年5月11日晚，北京「天上人間」、「名門夜宴」等4家娛樂場所被警方查封，停業整頓6個月。這是對有償陪侍處罰的最高上限，引發外界關注。那場打擊賣淫嫖娼專項行動的總指揮就是當時新上任的北京市公安局局長傅政華。

公安 北京 司法部

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