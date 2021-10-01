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中澳齟齬加上中產階級需求大 中國進口美牛激增

中央社北京1日綜合外電報導
隨著中澳外交關係緊繃，中國自澳洲進口的牛肉日益稀少，加上中國的中產階級飲食需求不斷提升，使得全球第二大經濟體進口的美國穀飼牛肉激增。(美聯社)
隨著中澳外交關係緊繃，中國自澳洲進口的牛肉日益稀少，加上中國的中產階級飲食需求不斷提升，使得全球第二大經濟體進口的美國穀飼牛肉激增。(美聯社)

隨著中澳外交關係緊繃，中國澳洲進口的牛肉日益稀少，加上中國的中產階級飲食需求不斷提升，使得全球第二大經濟體進口的美國穀飼牛肉激增。

路透社報導，數家澳洲牛肉供應商去年在中國遭禁售，其他澳洲供應商的牛肉出貨等待通關時間則太久，因此在中國如雨後春筍般冒出的火鍋餐廳、連鎖日式燒肉店和牛排館，紛紛將牛肉供應由澳牛換成美牛。

中國海關的數據顯示，今年1至8月中國自美國進口牛肉暴增至8萬3000公噸，是去年同期的9倍之多，使得今年進口總額預計將超越10億美元。

同一時間，中國自澳洲進口牛肉降至9萬6000公噸，僅去年同期的一半。澳洲原本是中國進口穀飼牛肉的最大供應國，今年來對中國出口量也已落後美國。

美國肉類出口協會（U.S. Meat Export Federation，USMEF）發言人舒埃爾（Joe Schuele）表示：「若要油花分布佳的穀飼牛肉，他們沒有太多其他選擇。（美牛）在中國確實是卓越的肉品。」

北京去年以標示不清和產品遭違禁成分汙染為由，暫停澳洲前5大牛肉廠商的進口供應。其他澳洲肉廠產品仍可出口至中國，但進口商表示他們遭遇長久拖延。

一家北京進口商表示，他們有6櫃冷凍澳洲牛肉卡在上海港，「我們被告知通關至少要花85天」，他們已開始供應美國泰森公司（Tyson）的牛肉給餐廳客戶。

反觀從澳洲以外國家進口的牛肉，通關通常只費時約一週。中國海關總署並未回覆置評要求。

中澳關係自2018年以來持續緊繃，去年又進一步惡化，原因是坎培拉呼籲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）源頭進行獨立調查，促使北京展開貿易報復。

在其他市場被當作高級品的草飼牛肉，在中國則通常流向較平價通路，例如大眾化的餐廳和超市。

去年進口牛肉占中國牛肉消費量的4成，約有200萬公噸，其中以來自巴西、阿根廷和烏拉圭的低成本草飼牛肉為大宗。但在中國經濟走軟下，大眾市場消費者的牛肉需求正在減弱。

不過同一時間，由穀飼牛肉稱霸的中國中高階牛肉市場則持續成長。荷蘭合作銀行（Rabobank）高級分析師潘晨軍指出，這是由於當地消費者「生活升級，吃得更好」。

根據美國布魯金斯研究所（Brookings Institution）的一份報告，中國中產階級去年支出總額達7兆3000億美元，居全球之冠，並且繼續成長中，因為年輕人支出比例高於任何其他國家。

中國 澳洲 美國

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