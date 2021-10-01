中國十一 土耳其維吾爾人領事館外示威與警推擠

上千維吾爾人1日在中國駐伊斯坦堡總領事館外示威，試圖突破封鎖線的民眾與警方爆發推擠後，警方擴大封鎖區域。數名兒童坐在人行道邊沿，女警在旁戒護。(中央社)

上千名維吾爾 人今天在中國 駐伊斯坦堡總領事館外示威，控訴「東突厥斯坦遭到占領72周年」，試圖突破封鎖線的民眾與警方爆發數波推擠。

今天是中華人民共和國「十一」國慶，上千名維吾爾人前往伊斯坦堡薩勒耶爾區（Sariyer）博斯普魯斯海峽歐洲岸港邊，面對中國駐伊斯坦堡總領事館的方向拉開布條、高舉海報，以呼口號、演講等方式進行示威，並召開記者會。

示威民眾一度朝向總領事館方向挺進，試圖突破警方封鎖線，雙方爆發數波推擠。當局以優勢警力和拒馬進行防堵，事態沒有擴大。

國際東突厥斯坦社會團體聯盟（International Union of East Turkistan）主席伊達耶圖拉．烏古斯汗（Hidayet Oguzhan）在記者會中說，建立在種族滅絕基礎上的「中國占領政權」以所謂「天使 窩巢」（Angel's Nest）之名，將數以百萬計東突厥斯坦（即新疆）兒童囚禁在「恥辱營」（Camps of Shame）中。

「當地人自我認同的自由和家庭教育下一代的自由，都遭到剝奪」。伊達耶圖拉．烏古斯汗說：「中國治理東突厥斯坦的作法導致因種族和宗教的身分背景而被捕、蒙受暴力和遭到殺害的人數，創自第二次世界大戰以來最高。」

國際東突厥斯坦社會團體聯盟強調，維吾爾人是「從中 亞到地中海和整個世界、跨數千年文明的繼承者」，呼籲土耳其各界和有良知的世人「再次團結，共同對抗對此一傳統和我們的古代價值進行不人道敵對活動的人」。

安卡拉研究機構維吾爾研究所（Uyghur Research Institute）所長艾克林（Erkin Ekrem）說，維吾爾運動已進入「戰略機遇期」。他昨天在安卡拉告訴中央社記者，2018年8月至11月是「東突厥問題國際化」的起點，「隨著美中衝突日益白熱化，對維吾爾人來講，有一段大約20年的戰略機遇期...一直到2035年之前，對維吾爾人來說非常重要」。

世界維吾爾代表大會則在聲明中稱10月1日為「70多年壓迫的象徵」。

世維會發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）今天告訴中央社記者，自從中國入侵東突厥斯坦以來，維吾爾民族始終承受著中國有計畫、有目的、系統性的政治迫害，「但是維吾爾民族從未放棄擺脫中國統治、建立自己家園、恢復主權的政治訴求」。

迪里夏提說：「針對21世紀維吾爾民族所遭受的種族滅絕政治迫害，國際社會不應該為了經濟利益而保持沉默，應當發出正義的呼聲，並以實際行動追責中國的反人類暴力行為。」

世維會定11月12日至14日在捷克首都布拉格召開第7屆全體代表大會，選舉新任主席、執行委員會和16個委員會委員，並制定未來3年的行動計畫。