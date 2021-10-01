恒大債務規模達3千億美元 傳北京安排萬科等國企收購

路透報導，中國官方正在規劃由國企及如萬科等具官方背景的房地產開發商，出面收購恒大旗下資產。(路透)

中國恒大集團 財務危機處理方式漸趨明朗。知情人士透露，中國官方正在規劃，由國企及如萬科等具官方背景的房地產開發商，出面收購恒大旗下資產。至於官方則不願直接出面干預。

路透社報導，消息人士直指，目前恒大集團的債務規模，高達3050億美元，面臨「倒閉邊緣」。

儘管有上述安排，但報導指出，包含4名中國官方監管單位人員在內的6名消息人士透露，中國官方不太可能直接干預解決恒大危機。

消息人士指出，被安排收購恒大資產的幾家國企，正在對恒大在廣州等地的資產展開調查及估價。其中，規模巨大的恒大足球 場，以及周邊的恒大住宅開發案，可望由廣州城投集團收購。

根據報導，屬中超廣州恒大隊主場的這座足球場，總開發費用達約19億美元，設計容量超過10萬人，被認為是世界上最大的足球場。

消息人士指出，中國官方希望透過這些國企出面收購，在恒大一旦陷入無序倒閉的情況下，避免或至少緩解可能衍生的社會動盪。

恒大危機的處理模式近來受到全球關注。香港財經學者楊揚日前表示，中國官方應已派遣工作組進駐恒大，協助解決債務危機進行重組。而官方不會刻意保護恒大，更多的是讓恒大進行有序重組，並防止一旦破產所產生的系統性危機。