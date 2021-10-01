BBC前新聞高管艾倫 被華為延攬為執行主編

艾倫被華為延攬擔任「執行主編」。（網頁截圖)

華為 創辦人任正非 日前宣示要向延攬「高鼻子」外國人才後，曾長時間派駐中國 的前英國廣播公司（BBC）新聞高階主管兼節目主持人艾倫，便被華為延攬，擔任「執行主編」。

證券時報報導，艾倫（Gavin Allen）9月28日在職場社交平台領英（Linkedin），貼出一張自己在華為門口的自拍照，並指他很高興今天能加入這家全球科技公司擔任「執行主編」。但報導並未提到，華為這一「執行主編」職務的具體工作內容為何。

艾倫表示，在經歷20年漫長的中國之旅後，感覺「這一切都是命中註定」。自己學過中國歷史，且大女兒在廣西出生。目前正斷斷續續地學習普通話，現在「沒有藉口不提高自己的普通話水平了」。

新成為華為一員的艾倫還不免俗地說，「身為一家『世界級的資訊技術公司』的一員，我感到非常自豪。華為是『真正重視合作和創新』的公司，這是一種『永遠的創造力』」。

根據自述簡歷，艾倫2004年進入BBC，直到今年9月間離職，任職長達17年，曾擔任BBC多個新聞節目的負責人。同時，艾倫也曾長時間派駐中國。

華為內部公告欄「心聲社區」9月28日發表任正非題為「敞開胸懷，解放思想，敢於吸引全世界最優秀人才」的文章說，華為要招一些「會使洋槍洋炮的高鼻子進來」，用3、5年時間，從以前的「土八路」逐漸走向國際化。

他還說，華為處在戰略生存和發展的關鍵時期，要「進一步解放思想」，敢於敞開胸懷吸引全世界最優秀的人才。未來華為要遵循人才市場競爭規律，轉變過去以統一薪酬體系招聘全球人才的思路，要對標當地薪酬，對高級人才給出「足夠吸引力的薪酬包」。