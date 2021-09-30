中國限電危機有短中長期因素 政策目標面臨考驗

中國多地出現結構性電力緊缺問題。 (香港中通社)

據分析，中國 當前限電危機有短期和中長期因素，既有的「煤炭去產能」政策成為電力需求增加的絆腳石，為完成「能耗雙控」目標的相應措施則促使多地在9月同時出現電荒。

近日中媒紛紛探討大規模限電原因。

經濟觀察網指出，種種跡象與數據顯示，今年初以來，煤炭價格不斷上升，導致發電企業與煤企之間的長期煤電協定幾乎都違約；加上「受國際形勢影響，澳洲 等海外煤炭幾乎沒有進口」、中國煤企產能被限制、全社會用電量又不斷攀升，煤電供需矛盾始終處於緊繃狀態。

但為何在進入9月份不到一個月的時間裡，中國多地突然一起出現「電荒」？報導引述發電企業人士分析稱，各地為了完成任務目標突擊強化「能耗雙控（能源消耗總量和強度雙控）」，導致「拉閘限電」等極端措施開始在各地出現。

去年12月中旬，湖南等地曾經歷過一輪限電，具體原因一方面涉及極端天氣情況，一方面也涉及當地的電源結構和資源。但今年這一輪限電的波及面很廣泛，包括東北、山東、江蘇、浙江在內的10多個省份都處於限電的狀態，各方分析認為其中有許多深層次的原因。

在煤炭價格的影響方面，報導指出，每年重點發電集團都與重點煤炭企業簽訂長期煤電協定，這類中長期協定合約數量占到中國煤炭市場的70%以上，剩下的30%為現貨。

但今年以來因為煤炭價格一直在漲，從一噸人民幣700多元漲到了1600元，許多這類協定因不堪虧損都違約了，何況煤炭緊缺，量都不保更遑論談價格，而電廠就算拿到煤炭資源，按發電固定價格也是越發電虧越多。

在中國自產煤炭不足方面，2016年，中國啟動了大規模煤炭去產能行動。到2018年，煤炭行業就提前兩年完成了8億噸去產能目標，淘汰落後煤礦4000餘處。進入2021年後，在能耗雙控背景以及官方對安全生產的考量下，對小煤礦的限制進一步趨緊。據有關人士指出，今年以來，關停小煤窯減少約1/6的產能。

因應電荒，國家發改委24日組織山西、陝西、內蒙古和有關產煤大市、重點煤碳企業召開專題會議，推動煤炭供需雙方儘早完成補簽中長期合約並確保足額兌現。這些煤企都表示，將在確保安全的前提下「加快先進產能釋放，全力增產增供」，儘快將資源落實到企業。

至於為何南方省分對企業限電，東北卻是對民生用電限電？報導引述電廠人士分析稱，東北地區民營經濟相對較小，主要是大型國有企業，這些國有企業要麼有自己的電廠，要麼對當地的經濟支撐效果明顯。

這名人士說，「出於還想保經濟增長等方面的考慮，對它們的限電措施很慎重。」但南方省分主要是民營中小企業，而且都在園區裏，因此這些省分基本上都是按照「有序用電」的預案來限電的。

長期來看，在中國提出2030年碳達峰、2060年碳中和的「雙碳」目標下，中國發電轉型和企業能耗雙控的壓力都會持續加大。

今年年初，國家能源局發布的「2021年能源工作 指導意見」提出，2021年在能源結構中，煤炭消費比重下降到56%以下；單位國內生產總值能耗降低3%左右；風電、太陽能發電等可再生能源利用率保持較高水準。

不過，根據公開資料，中國目前電力供應結構中火力發電占比仍高達70%，清潔能源（風電、太陽能）的發電量貢獻只有9%。