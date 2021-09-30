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私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

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私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

中央社台北30日電

中共中紀委國家監委今天通報，公安部前黨委委員、副部長孫力軍因嚴重違紀違法，遭開除黨籍、公職。通報羅列孫力軍多項罪行，指控他在疫情一線擅離職守，私藏大量機密資料。

孫力軍去年4月被查落馬後，外界盛傳他曾洩露COVID-19疫情關鍵機密給美國，但無法證實。去年2月疫情爆發後，孫力軍曾以中央指導組成員身分，前往武漢督導疫情防治工作。

中共中紀委國家監委今天在通報提到，孫力軍「狂妄自大，恣意妄為，大搞特權，在抗擊新冠肺炎疫情一線擅離職守，私藏私放大量涉密材料，長期搞迷信活動」。

通報並指孫力軍政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲，「妄議黨中央大政方針，製造散布政治謠言」，陽奉陰違，欺上瞞下，撈取政治資本；為實現個人政治目的，不擇手段，操弄權術，在黨內大搞團團夥夥、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團，「成夥作勢控制要害部門，嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害政治安全」。

通報還指控孫力軍使用公安偵查手段對抗組織審查。違背組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，大肆賣官鬻爵、安插親信、布局人事，嚴重破壞公安政法系統政治生態。

通報又指他無視中央八項規定精神，生活腐化墮落，長期收受大量貴重物品，長期接受可能影響公正執行公務的宴請和高檔消費娛樂活動，長期安排私營企業主租用高檔寓所供其使用，長期沉溺於各種奢靡服務；毫無道德底線，大搞權色、錢色交易；極度貪婪，大肆進行權錢交易，非法收受巨額財物。

通報稱，孫力軍嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌犯罪，且在中共18大後不收斂不收手，甚至變本加厲，情節特別嚴重，性質特別惡劣，影響極壞，應予嚴肅處理。

據通報，孫力軍除了被「雙開」，他的19大黨代表資格也遭終止；其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

孫力軍落馬後，中國公安部把他與前中央政法委書記周永康、前公安部副部長孟宏偉並列三大流毒，本月還推動第二批公安隊伍教育整頓，宣稱要全面徹底肅清這三人的流毒。

據公開資料，現年52歲的孫力軍，山東青島人，澳洲新南威爾斯大學公共衛生和城市管理專業畢業，具碩士學歷，是國安系統極少數具有留學背景的高官。

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