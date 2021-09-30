近3100億美元債權申報 海航破產案擬10月底裁決

中國海南航空集團破產重整案，即將進入法院裁決階段。路透

中國 第四大航空企業，海航集團的破產 程序有新進展。據現任海航集團黨委書記、聯合工作 組組長顧剛30日表示，集團進入破產程序以來，共接受規模人民幣2兆元（約3100億美元）債權申報，最終確認債權人民幣1.1兆元，已有四個破產會議順利召開，重整工作距離收尾僅「一步之遙」，接下來將等待法院裁決。

顧剛30日召開海航集團內部例會，全公司近2000人參加，他表示， 2021年2月10日，公司依法進入重整程序後，不到8個月，用最短的時間、高質量推進了最大破產重整案二債會的順利召開。

他說，海航共接收債權申報人民幣2兆元，最後確認人民幣1.1兆元，接下來將綜合二債會整體情況，待債權人於10月20日前依法完成表決後，等待法院裁決，預計11月時，將完成相關法定程序。

公開資料顯示，海航名列中國第四大航空集團，從1993年成立海南航空起，逐漸發展成一個跨航空、實業、旅遊、資本、物流五大產業的巨無霸，年營業額曾高達人民幣1277億元。

不過2013年以後，瘋狂「買買買」、大舉併購的海航集團擴張失速，債務問題浮現，宣布進入破產重組。

值得注意的是，海航集團23日曾發布公告，公司董事長陳峰和首席執行官譚向東雙雙因涉嫌犯罪被採取強制措施，遭警方拘留，引起外界推測，海航除了向恒大一樣有巨額債務外，內部問題可能更加嚴重。