北京業者倡議十一吃「愛國麵」 網吐槽：吃飽撐的

北京烹飪協會10月1日「國慶吃麵」，引發網路對於北京餐飲的討論。(Getty Images)

10月1日中共建政72周年到來前，北京 烹飪協會與北京市餐飲行業協會以「表達本市餐飲行業向祖國母親祝福生日的愛國之心、喜悅之情」為由，28日向全市餐飲業發出倡議，鼓勵各家業者弘揚「國慶吃麵 國泰民安」新民俗。但這項倡議卻引發網路一片吐嘈聲，更有網友說，「你倒是得有能吃的麵啊！」

北京烹飪協會與北京市餐飲行業協會表示，吃長壽麵寓意「長壽、安康、幸福」等美好祝福，希望透過倡導「國慶吃麵 國泰民安」的新民俗，「傳承中華傳統飲食文化，彰顯行業風尚，同唱生日歌，共築愛國情」。

不過，北京餐飲業者發動的這項新愛國運動不僅未引起太多迴響，反而惹得不少民眾上網吐槽。在網路媒體《觀察者網》的報導下方網友留言中，幾乎是一面倒地批評和嘲諷。

有網友稱，「純屬吃飽了撐的，新民俗有民間自發性，而不是你說啥新民俗就是俗。」「民俗、民俗，人民群眾喜聞樂見才能成為風俗，你以為你是誰啊！」「我是真看不懂這個操作，這個北京餐飲行業協會是個什麼機構啊？」「不要打著愛國的旗號做生意」。

北京餐飲業者倡議十一吃「愛國麵」，也讓北京的餐飲口味意外遭受攻擊。其中一則貼文附上一張網路視頻截圖，上頭寫著：「台灣 同學來大陸兩個月，發現老北京炸醬麵最難吃！」

有網友表示，「第一次去北京就感覺這個城市缺少生活氣息，餐飲更是荒漠。」「北京的飲食一言難盡，出差十來次，吃的一次比一次差，一次比一次貴。」「作為國內出差旅遊較多的北京居民，說實話，北京乃至北方，真不如南方吃的豐富和細致。」

不少人甚至開始探討，身為首都的北京，何以會讓人有「京中無美食 」的印象。