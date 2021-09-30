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恒大財務危機 傳至少8個受害者百人群組 遭微信封殺

中央社／台北30日電
恒大集團。(歐新社)
恒大集團。(歐新社)

中國恒大集團近期爆發財務危機，總部遭投資人包圍。據外媒報導，中國社交平台微信28日起至少封殺了8個規模在200至500人不等的恒大受害者群組。這些成員曾在群組內組織示威活動。

綜合路透、美國自由亞洲中文網報導，8名來自8個不同群組的恒大受害者表示，從28日上午起，群組便無法發送訊息，有人並看到「由於該群組違反了相關規定，已進行了限制」的系統訊息。

另有兩名曾加入群組的人員分別向路透表示，中國執法部門26日登門要求他們簽署文件，承諾不參加任何集會或做任何非法活動。鑑於此事的敏感性，他們拒絕透露姓名。

據報導，這些群組的參與人數由200至500不等，成員透過群組互通向恒大提出索賠要求的情況，並組織抗議、示威活動。

對於上述情況，微信母公司騰訊拒絕發表評論。中國國家互聯網信息辦公室也沒有立即回應評論請求。

恒大集團旗下的恒大財富9月初時遭投資人指控，到期的理財產品逾期未兌付。大批投資人擔心自己的錢永遠拿不回來，日前赴恒大深圳總部以及多地公司維權抗議，拉布條高喊「恒大還錢」。

9月13日，恒大集團旗下的恒大財富向投資者提出一份兌付方案。兌付方案主要內容包括現金分期兌付、實物資產兌付和沖抵購房尾款兌付。但許多投資人無法接受，反批恒大事先未溝通就逕自公布。

恒大集團 投資 中國

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