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中國將施打第3劑疫苗 至少間隔6個月才能接種

記者呂佳蓉／即時報導
圖為江蘇省南京市為民眾接種新冠疫苗。(中通社)
圖為江蘇省南京市為民眾接種新冠疫苗。(中通社)

中國將對重點人員施打第3劑新冠疫苗，中國國家衛生健康委疾控局二級巡視員崔鋼29日表示，正在加緊制定新冠病毒疫苗加強免疫的相關政策和具體實施的措施，施打對象為醫療、機場、口岸、出國工作等人員。至於是否全面展開第三劑接種，目前仍在研究中。

中國科技日報報導，根據中國的滅活疫苗兩劑次免疫後6個月加強免疫的安全性和免疫原性的研究，專家建議，對已經接種過滅活疫苗的感染新冠病毒風險比較高的人群，開展加強免疫，對60歲以上的重點人群開展加強免疫。

報導指出，第三劑新冠疫苗接種對象包括：機場、口岸、隔離場所、邊檢、疾控等工作人員、定點醫療機構從業人員；有免疫功能缺陷或低下的人群；60歲以上人群；出國學習工作交流的人員，尤其是去疫情持續傳播國家的人員。另，有感染風險的人群也建議開展加強免疫。

報導稱，在疫苗選擇上，目前專家給出的建議是使用原接種企業生產的疫苗，假如同一個企業沒法滿足供應的時候，也要選擇相同技術路線的疫苗來進行接種。亦即，中國目前對第三劑新冠疫苗並不建議「混打」。

崔鋼表示，目前中國只考慮對重點人群施打第三劑疫苗，對於全人群是不是需要加強免疫，相關單位正在進行研究，而且要根據疫情形勢綜合研判。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶指出，第三劑與第二劑的間隔時間需6個月。在接種加強針時，還要嚴格避免禁忌症，尤其是接種新冠疫苗過程中，如果出現過敏反應，不管是第一針還是第二針，就不能再接種第三劑。

疫苗 中國 工作

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