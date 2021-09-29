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黑龍江確診者淚訴 家中3隻貓也因核酸陽性被安樂死

記者陳政錄／即時報導
依據中國現行法規，傳染病發生下，必要時可控制或撲殺染疫動物。（取自新浪新聞）
依據中國現行法規，傳染病發生下，必要時可控制或撲殺染疫動物。（取自新浪新聞）

中國黑龍江省近期疫情復燃，在做好新冠肺炎防控的同時，也造成飼主和寵物再也無法重逢的憾事。據一名正在隔離中的確診病例劉女士說法，自家養的三隻貓，因為27日被檢測出核酸陽性，將被執行安樂死，社區工作人員跟她說，「沒別的辦法了」，她不禁淚訴，自己不幸確診，就剩希望沒有連累他人，但惦記著貓這兩個願望了。

《新京報》報導，黑龍江哈爾濱南崗區一名新冠肺炎確診病例劉女士，於28日在社交平台上求助，表示自己正在醫院積極配合治療，症狀有所減輕，但卻從自家社區工作人員得知，她所養的三隻貓咪被檢測出核酸陽性，將會被執行安樂死。

她語帶哽咽的說，貓一隻養了五、六年，兩隻養了四年，雖然暫時沒人照顧，但糧食和水都足夠，27日也有請社區工作人員幫忙補充，只是對方現在告訴她，「沒別的辦法了。」

按照社區人員說法，防疫人員已對貓進行過2次「肛拭子」檢查，結果都是陽性，「目前對於動物確實沒有專業的治療方法」，坦言如果不對貓進行處理，「那貓主人的居住環境也一直會呈現陽性，陽性的居住環境，她肯定不能回來居住，她們單元，甚至整個小區也不能回來居住，這樣疫情就永遠結束不了。」

對於飼主確診新冠肺炎後，寵物的處理問題，中國疾病預防控制中心副主任馮子健曾說，動物感染新冠病毒的處理經驗很少，對於貓來說，貓的排毒時間、排毒方式等都暫不清楚，貓排毒之後，在家庭中很難做到完全消殺，如果貓持續攜帶病毒就會存在傳播風險，所以處理過程需要慎重。馮子健說，可以通過對貓連續檢測看是否持續陽性，如果持續陽性，則要安樂死處理。

但按照中國現行「傳染病防治法」規定，傳染病暴發流行時，官方在必要時，可控制或者撲殺染疫動物；據陸媒報導，目前這三隻家貓，已經遭到安樂死處理。

中國國家衛健委29日通報，28日0到24時，全中國新增25例新冠肺炎確診病例，其中境外輸入14例，本土病例11例。當日本土病例分別為黑龍江八例，福建三例，另黑龍江還新增兩例無症狀感染者。

哈爾濱新冠肺炎確診者住院期間，一直掛念著自己的貓，將畫面上傳到社交平台上盼能獲得...
哈爾濱新冠肺炎確診者住院期間，一直掛念著自己的貓，將畫面上傳到社交平台上盼能獲得協助。（取自新浪新聞）

中國 新冠肺炎 檢測

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