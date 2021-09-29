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留學生持合法簽證卻遭美遣返 中使館批：嚴重侵害人權

記者呂佳蓉／綜合報導
圖為中國留學生在美國參加畢業典禮的畫面。（新華社）
圖為中國留學生在美國參加畢業典禮的畫面。（新華社）

一名中國留學生赴美留學，在休士頓機場遭美方執法人員盤查後遣返。對此，中國駐美國大使館表示，美方此舉已嚴重侵犯中國赴美留學人員合法權益，導致當事人及其父母的身心受到嚴重傷害，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

據中國駐美國大使館網站消息，該館發言人說，近日，一名已獲得美國政府簽發的合法簽證的中國赴美留學生在入境時遭到美方無理盤查滋擾，在一處狹小空間內被限制人身自由長達50多個小時，期間正常飲食和休息均無法保障，最終被美方以「莫須有」的理由經第三國遣返。

中國駐美使館發言人說，一段時間以來，美方持續干擾阻撓中美教育、人文等領域交流合作，接連發生執法人員對中國赴美留學生進行無端、粗暴盤問甚至遣返的惡劣事件，嚴重侵害當事人人權。美方做法嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作，中方對每起事件都第一時間向美方表明強烈反對的嚴正立場。

中國駐美使館發言人接著強調，敦促美方將歡迎中國留學生的表態落到實處，立即停止泛化國家安全概念，停止遣返、盤查、滋擾中國赴美留學人員。中方將繼續支持中國留學人員依法維護其正當合法權益，並提醒來美中國留學生提高安全意識，加強防範。

中國留學生 遣返 美國

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