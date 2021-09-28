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中國缺電 今年深圳「十一」國慶燈光秀被迫暫停

記者林則宏／綜合報導
深圳著名的燈光秀也受近期缺電影響。圖為深圳去年5月31日推出的「2020深圳兒童友好燈光展示活動」。（中新社）
深圳著名的燈光秀也受近期缺電影響。圖為深圳去年5月31日推出的「2020深圳兒童友好燈光展示活動」。（中新社）

中國近期缺電問題嚴重，連「十一」慶祝活動都受到影響。據深圳衛視報導，廣東省能源局和廣東電網近日已要求商場、賓館、餐廳、娛樂場所、辦公樓等，縮短廣告燈、景觀燈的照明時間。為此，深圳市燈光環境管理中心宣布，今年「十一」期間，深圳大型燈光秀表演暫停。

每日經濟新聞指出，2018年，深圳打造了一場以「改革開放40周年」為主題的燈光秀。當年9月28日首秀登場，此後深圳每晚的燈光秀都能吸引數萬乃至數十萬人觀賞。「十一」的燈光秀，光是蓮花山頂和市民廣場觀賞區人流甚至達到21.8萬人次，並在9天內吸引112.1萬人次觀賞。

在打響名號後，據央視新聞報導，2019年為慶祝中共建政70周年，當年深圳的「十一」燈光秀甚至長達26天，從9月20日到10月15日，每天晚上舉行三場燈光表演，每次約19分鐘，吸引不少外地民眾在「十一」長假期間專程前來深圳觀賞燈光秀。

深圳市燈光環境管理中心景觀部負責人許海文指出，燈光秀其實耗電量並不大，但燈光夜景的大規模展示，確實比較耗電。為此，管理部門根據廣東省電力部門等單位的要求，對管理範圍內的燈光效果做了調整。

許海文表示，「十一」期間，為營造氛圍，燈光夜景效果還是每天都亮燈，但亮燈時間由原來的每晚6時半到九時半，改成7時到9時半，減少半個小時，估計可節省2.3萬度的電。此外，除節日期間，深圳日常的景觀及路燈照明也將適當調整。

2019年深圳的「十一」版燈光秀，吸引不少中國民眾專程從外地前來觀賞。（中新社）
2019年深圳的「十一」版燈光秀，吸引不少中國民眾專程從外地前來觀賞。（中新社）

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