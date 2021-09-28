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北京部分地區擬停電 中國電網：常規檢修電力夠

記者陳政錄／綜合報導
中國國家電網北京電力公司強調供應充足。圖為中國國家電網北京市電力公司延慶換流站員工在檢查輸變電設備。（新華社）
中國國家電網北京電力公司強調供應充足。圖為中國國家電網北京市電力公司延慶換流站員工在檢查輸變電設備。（新華社）

中國的限電、停電風波也蔓延到首都！據中國近日網傳的計劃停電安排訊息顯示，9月28日到10月8日，北京部分地區將計劃停電，涉及東城區供電局、朝陽供電局、海淀供電局、通州供電局、門頭溝供電局、房山供電局等。

中國國家電網北京電力28日解釋，這是常規的檢修和電網升級改造，並非限電，強調首都電網供應充足。

《界面新聞》報導，就停電原因，媒體致電中國國家電網客服時，對方第一時間回應稱，「電價格居高不下，導致發電廠出力下降，供需形勢緊張」，還表示「國家電網將堅決落實國家要求，積極應對近期電煤緊張導致的電量缺口。」

該報導稱，北京地區涉及的停電為計劃停電，計劃停電是指因為某種原因，可能造成某地區範圍內電力線路供電中斷。

在訊息發酵後，中國國家電網北京電力28日發布統一回應，否認媒體報導「電力緊張」的說法和相關「不實」的網路訊息。

北京電力指出，網路傳播的計劃停電安排，源於電力公司對9月27日到10月3日，一周的計劃檢修所做的社會公告。北京電力澄清，計劃檢修是電網公司一項常規工作，目的主要是進行設備日常檢修運維和電網升級改造，確保首都電網安全可靠運行。

中國國家電網北京電力還強調，目前，首都電網供應充足，平穩有序，可確保滿足全市用電需求。

事實上，由於中國多省響應「能耗雙控」，力爭有序達到當局所制定的碳排放目標，於8月以來陸續對重點企業限電、限產，甚至影響民生用電，引起各界高度關注。

據不完全統計，目前中國已有遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、山東、青海、廣西、寧夏、重慶、湖南、廣東、福建、雲南、安徽、內蒙古、四川、貴州等18個省份，對企業採取限電措施，或曾為保障電網安全，把民生用電也拉閘限電。

日前，另一則名為「9月27日—10月3日上海計畫停電通知」的貼文，也在中國社交網路上傳播，當時中國國家電網上海公司也澄清，這是部分區域的計畫停電，為了執行檢修、拉線併網等，不是拉閘限電。

中國 北京 工作

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