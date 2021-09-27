官方將出手？深圳政府正調查恒大旗下理財產品

深圳市政府正在調查恒大集團旗下的理財產品公司「恒大財富」。（路透）

深圳市金融監管機構27日告訴投資 者，深圳市政府正在調查中國 房地產巨頭恒大集團 旗下的理財產品公司「恒大財富」，這是中國官方對這家房地產巨頭資金危機展開調查的初步跡象。

路透報導，總部位於深圳的恒大負債3050億美元，已經出現現金短缺情況，引發市場對其問題可能波及中國金融體系的擔憂。

隨著流動性危機加劇，恒大集團的財富管理部門本月早前到期未兌付一筆理財產品（WMPs），導致投資者抗議，擔心自己的錢永遠也拿不回來。

一封致投資者的信中指出，深圳市地方金融監管局表示，深圳市政府有關部門已就恒大財富的情況收集公眾意見，正在對該公司的相關問題展開徹底調查，並將敦促中國恒大和恒大財富努力償還投資者債務。這封信是在投資者要求進行調查後發出的。

與中國中國其它負債累累的企業集團一樣，恒大集團向投資者發行了高收益理財產品，這是中國一種避開政府貸款限制的流行借款方式。

恒大財富一名銷售經理和投資者表示，包括恒大員工、他們的家人、朋友以及恒大地產的所有者在內，超過8萬人透過恒大購買了理財產品，在過去五年，恒大藉此籌集資金超過人民幣1000億元（約154億美元），拖欠兌付散戶投資者約人民幣400億元（約61.9億美元）。