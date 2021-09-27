新聞分析／孟晚舟獲釋 拉近中國與CPTPP的距離

華為財務長孟晚舟與美國司法部達成協議，24日終於獲釋得以返回中國，此舉可謂是美中關係重大轉折。（路透）

被拘留在加拿大 逾千日的華為副董事長孟晚舟，無預警與美國檢方達成協議獲得緩起訴，並於當地時間24日獲釋離開加拿大，返回中國 。此舉可謂是美中關係重大轉折，且可能對中國加入CPTPP有一定的裨益。

三年前美國前總統對中國發動科技戰，身為全球最大的電信設備製造商，亦為5G技術領導者-華為，這家中國最具代表性企業，成為美國優先 打擊對象。孟晚舟非但是華為副董事長，也是華為創始人任正非的女兒，2018年加拿大警方應美加雙方的司法互助要求，逮捕在溫哥華轉機的孟晚舟，並引渡至美國受審，讓美中對立急劇升級。加拿大深受牽連，除了中國以間諜罪名逮捕二位在中國的加拿大公民外，並抵制加拿大商品與禁止加國油菜籽等產品進口。

上周美國布魯克林的聯邦法院聽證會上，檢方與孟晚舟達成緩起訴，加拿大法庭同日釋放孟晚舟。釋放時間點，就在9月9日美國總統拜登在與中國國家主席習近平通話後不久，讓人不禁懷疑此為拜習二人達成的協議，加上二位被中國關押的加拿大公民，隨後也獲得釋放，背後透露的政治意涵頗值得深究。

歷經近三年多的美中貿易戰，淪為兩敗俱傷的結果，美國對來自中國價值3600億美元的商品課徵高額報復性關稅，導致中國許多產業外移，華為等企業受制於出口管制發展受限；美國也深受其害，美國對中國貿易逆差不降反升，信評機構穆迪 (Moody's)五月報告指出，大部分的關稅成本轉嫁給了美國進口商。美國財政部長葉倫(Janet L. Yellen)也直言，這些關稅已傷害了美國消費者。美國各大企業與商會紛紛要求取消加徵的關稅，已對拜登政府形成極大的壓力。

本文以為，拜登政府有可能採取政經分離模式，政治上持續對中方施壓，類似美、英、澳洲15日宣成立的「澳英美三方安全夥伴聯盟（AUKUS）」的地緣政治的施壓，並不會鬆手；然經貿上則可能大幅修正川普的作法，華爾街日報評論：此舉消弭了中美關係惡化的一個刺激因素。可望開啟第二階段貿易談判，一方面取消或減少報復性關稅，另一方面要求中國改善對國有企業補貼、禁止竊取外商智慧財產權、開放電信與金融市場等結構性問題。

中國16日已正式提出CPTPP入會申請，多數專家咸認中國難以加入，主要理由為：第一，CPTPP是全世界最嚴格的貿易協定，高度人治的體制無法達到其標準；第二，CPTPP採共識決，中國與現有的會員國（尤其澳洲與加拿大）有諸多糾紛；第三，美國可能會動用「美國—墨西哥—加拿大協定」（USMCA）的「毒藥丸條款」（poison pill）。

北京當局倘有決心加入CPTPP，仍有可能全面改革，以符合其標準；孟晚舟獲釋後，中國也立即釋放二位加國公民，表達相當的善意，未來與會員國談判時，正可解除對特定國的貿易限制（例如：對澳洲紅酒、龍蝦限制，對加拿大油菜籽禁令等）作為籌碼，換取其支持；由於中國加入CPTPP勢必進行政府採購、勞工保護、智慧財產權、政府補貼、數據管理、市場開放與資金及人才流動等領域深化改革，正符合美國利益，拜登政府未必會反對中國入會。

孟晚舟獲釋象徵美國態度的改弦易轍，有助於中國加入CPTPP。若中國較台提早入會，在兩岸關係惡化下，有可能阻撓台灣加入，屆時將使我加深邊緣化危機。