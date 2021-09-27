中國限電擴大工廠停工 大摩：GDP恐萎縮1個百分點

中國電力短缺擴大迫使一些工廠停工。圖為電力工人在維修電力設施。（中新社）

中國 電力短缺擴大迫使一些工廠停工，當中包括蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）供應商，東北地區若干商家燭光下做生意，商場提早打烊，電力短缺對經濟造成的傷害越來越大。

中國東北部分地區上週起，用電尖峰時間實施限電措施，國營媒體報導，長春等城市的居民表示，停電時間不但提早，停電期間也更長。

國家電網公司今天承諾將維持基本電力供應，避免限電停電。

分析師 指出，中國之所以會發生電力短缺主要是因為煤炭供應緊俏，加上排放標準提高的關係，這波限電措施已對國內多地的工業生產造成影響，拖累中國的經濟成長前景。

在極北城市夜晚氣溫降至近乎冰凍之際實施限電，無論是對家用和非工業用戶都帶來衝擊。中國國家能源局告訴煤炭和天然氣業者，要確保能源供應無虞，讓家庭用戶在寒冷的冬季期間能保持室內的溫暖。

遼寧省表示，7月以來發電量大減，供電缺口上週擴大至嚴重等級。遼寧省上週將停電範圍，從工業用戶擴大至住宅區。

葫蘆島市呼籲居民在用電尖峰時間不要使用熱水壺、微波爐等高耗能電器。黑龍江省哈爾濱市的一位居民告訴路透社，很多商場提早在下午4時關門。

中國這個全球第二大經濟體已經浮現成長減緩的跡象，如今又爆發電力短缺問題，引發中國股市投資人的不安。

中國經濟目前面臨政府打房和打擊科技業的影響，加上房地產巨擘恆大集團爆發債務危機，未來令人憂心。

●對生產造成衝擊

北京 當局已矢言在2021年減少能源密集度（energy intensity）約3%，以達到中國的氣候目標。在今年上半年，中國大陸30個地區中只有10個地區達到能源目標的情況下，省級政府近幾個月來加強實施排放限制。

近幾週來，電力短缺問題已對華東和華南沿海地區工業重鎮的製造商造成影響。

蘋果和特斯拉的幾家重要供應商的部分工廠已經暫停生產。

至少15家中國企業在證交所公告中宣布限電措施造成生產中斷，同時有超過30家在台灣掛牌交易的企業，因為中國限電措施而必須暫停生產。

俗稱「大摩」的摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師在今天報告中寫到，鋼鐵、鋁、水泥等產業受創嚴重。約7%鋁產能暫停，中國的水泥則有29%的產能受到影響。

摩根士丹利指出，紙業和玻璃業將是接下來將面臨供應中斷的產業。

化工、染料、家具和豆粕生產商也都已受衝擊。

●國內生產毛額萎縮

市場分析師以電力短缺為由，向下修正中國2021年經濟成長預估。

野村（Nomura）調降中國第3季和第4季經濟成長預測，分別從之前預估的5.1%和4.4%，下修至4.7%和3.0%，並將中國2021年全年度經濟成長預測由8.2%，調降至7.7%。

野村分析師在9月24日的報告中提到：「這個世界第二大經濟體和製造大國的電力供應短缺問題將擴散，而對全球市場造成衝擊。」野村分析師也警告，全球紡織、玩具和機械零件供應恐將受到影響。

摩根士丹利指出，製造業暫停生產時間倘若太長，恐造成中國第4季經濟成長萎縮1個百分點。

中國主要煤礦生產商已經在上週開會，試圖解決煤礦短缺的問題，以及遏止煤炭價格上揚。

中國是全球最大能源消耗國和溫室氣體排放大戶。北京當局表示，中國的目標將碳排放量在2030年前達到高峰，並在2060年以前降至淨零。