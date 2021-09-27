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日媒：中國房地產風險超過日本泡沫經濟時期

中央社台北27日電

中國恆大集團的危機，讓外界更加關注當地房地產的前景。日媒指出，中國大城市的房價收入比已經遠高於泡沫經濟時期的東京，而要處理房價下跌引發的經濟低迷並非易事。

日經中文網引述如是金融研究院的統計，廣東省深圳市的住宅價格平均為年收入的57倍，北京市也達到55倍。但即使是泡沫經濟時期1990年的東京，房價收入比也只有18倍，中國大城市房價已非一般民眾負擔得起的水準，也是貧富差距的主要象徵。

報導還說，中國民間債務餘額與國內生產毛額（GDP）之比達到220%，超過日本在經濟泡沫破裂之後的頂峰（218%）。從整體貸款餘額中房地產貸款所占的比例來看，目前中國接近3成，高於日本泡沫期的21～22%。

而且在日本的經濟泡沫期間，資金不僅流向房地產，也流入股市。在截至1989年底日經平均指數創新高的10年裡，漲幅達到5.9倍。但是目前中國上證綜指的水準與10年前相比僅為1.5倍左右，顯示出中國資金集中於房地產的情況可能更嚴重。

中國政府提出「三道紅線」的監管措施限制地產開發商高槓桿經營，加速了恆大的財務危機爆發，另一方面，銀行也被要求緊縮房貸放款，這些都讓中國的房市降溫，並影響購房者的預期。據統計，8月份，房地產銷售總額除以總面積得出的單價年減2.7%。

如果以持續上漲為前提的住宅價格開始下跌，貸款買房者和有庫存的建案有可能加快脫手或出現拋售。價格下跌將進一步打擊房地產企業的資金周轉，住宅開工建設等將陷入低迷。

報導以日本為例，土地和住宅的市價合計與1990年的2685兆日元相比，到2005年損失了1000兆日元以上。金融機構不良債權持續增加，惜貸和抽回資金的趨勢加強，促使經濟收縮。日本政府花了10年以上的時間處理這些積累的金融機構不良債權問題。

「穩定房地產價格」是中國政府的目標，某些地方甚至推出「限跌令」，禁止當地建案大幅降價出售。但報導認為，房地產行情的調整有可能通過金融機構不良債權的增加成為中國經濟低迷的原因。

中國 房地產 日本

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