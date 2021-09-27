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中國實施「拉閘限電」是政府減碳？還是逼不得已？

編譯易起宇／綜合外電
中國許多省分近來實施「拉閘限電」，一方面是配合政府減碳目標，同時也是燃煤價格飆漲導致的逼不得已。 (路透)
中國許多省分近來實施「拉閘限電」，一方面是配合政府減碳目標，同時也是燃煤價格飆漲導致的逼不得已。 (路透)

中國多個省分近來實施「拉閘限電」，成為熱議話題，這已面臨龐大經濟下滑壓力的中國來說，無疑是雪上加霜。這到底是中國政府的減碳目標導致的「人禍」？還是因為煤價大漲、推升電價而導致的「情非得已」？答案顯然不只一個。

路透報導，在消費欲振乏力、原料價格持續上漲、新冠疫情反覆、經濟動能不夠強之際，中國政府該如何落實喊出的「跨周期調節」，也正面臨考驗。

一名匿名的資深專家表示，中國近年來進行供給面改革，導致供給跟不上需求，加上大宗商品價格上漲，導致通膨壓力升高，但電價又不能調漲，發電企業對此很有意見，北京當局近來發起的減碳運動也壓抑產能。專家認為，中國經濟因此受到短期影響，但中長期影響不大。

他預期，中國第3季經濟成長率將難保6%、第4季難保5%，但因為上半年恢復不錯，加上去年基期較低，全年經濟成長率仍將在8%以上。

這或許也是中共中央政治局7月底為何強調，要統籌有序做好碳達峰和碳中和工作、糾正運動式減碳，並確保商品供給和價格穩定的原因。

●燃煤價格大漲

電力需求飆升、基礎設施問題和全球天然氣價格飆漲，引發燃煤價格異常上漲。商品價格供應商Argus的最新評估顯示，澳洲Newcastle港的燃煤價格今年來飆漲106%，達到每噸166美元以上。Newcastle港的燃煤價格是亞洲燃煤市場的基準。

匿名專家說，中國正處於爬坡過坎階段，面臨轉型升級的陣痛，再加上疫情和美中局勢的紛擾，形勢確實已變得更加複雜、嚴峻，短期內的經濟困難超出預期，「現在就看中國六中全會的新的歷史決議能否大大提振國內信心、緩和外部矛盾，若是如此，中國就能贏得新的空窗期，化被動為主動、化壓力為動力」。

中國將於11月召開第19屆中央委員會第六次全體會議（六中全會），主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究全面總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題。

中國近來進一步落實「能耗雙控」政策，限電限產的影響範圍明顯擴大。更多上市公司發布公告披露相關影響，除了鋼鐵、水泥、化工等高耗能產業，就連太陽能光電等產業也開始受波及。

●落實「能耗雙控」，限電限產範圍擴大

確立雙碳目標，無疑也有迫使中國加速結構改革的潛在用意，但以中國當前的經濟情勢和外部環境，尤其是疫情反覆爆發、就業未達充分水準、消費依舊乏力，內需不振、外需也不強，減碳運動未必就真能迫使中國調整經濟結構。因為電力緊俏和能耗雙控政策，中國更多上市公司發布限產公告，多家公司股價出現大跌。

中國發展研究基金會副理事長劉世錦近日指出，減碳不是降低生產力，更不是人為打亂供需秩序。中國除了碳排放的問題外，環境汙染和生態破壞問題也依舊顯著，「更重要的是，我們有必要、也有潛力繼續保持較快的經濟增長」。

他說，一些地方領導人員反映，近來短期的減碳壓力很大，甚至影響到短期的經濟成長；有些地方為達成減碳目標拉閘限電，連夏天都無法開空調。

他說，實現碳達峰和碳中和目標，關鍵是用綠色技術替代傳統技術，減少碳排放，「在這個過程中，一定要遵循綠色轉型規律和市場規律，否則很可能好事不一定能辦好」。

中國 減碳 疫情

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