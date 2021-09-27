「整容要趁早」中國醫美貸款風氣 官方急喊卡

基於整容手術業龐大的市場規模，美容貸應運而生。中新社

中國 年輕人愛美，導致醫美、美容業者紛紛大打廣告，引導年輕人超前消費，喊出「整容要趁早」的口號，甚至推出號稱0利息的「美容貸」。為整治行業亂象，官媒新華社近日連續發文點名，中國國家廣電總局也於27日晚間發布公告，要求平台停止播出「美容貸」及類似廣告。

新華社報導稱，一段時間以來，「先美麗，後買單」、「0利息0首付變美麗」等充滿誘惑力的廣告，吸引不少想做醫美，但阮囊羞澀的消費者，經調查發現，有些號稱零利息的美容貸，實際貸款利率 高達30%以上。

杭州一家醫美醫院客服坦言，顧客若有分期付款的需求，院方肯定會牽線搭橋，還強調合作的都是正規平台。

但報導揭露，不少消費者輕信廣告並代理貸款後，往往容易出現手術後出現兩眼不對稱、抽脂後遺症等問題，還會被強迫加價、更改合約內容。

中國消費者協會統計，2021年上半年，受理的美容美髮類投訴就比去年同期大幅增長達16,459件，年增60%，一類集中問題就是誘導消費者辦理美容網貸，一旦發生糾紛，消費者維權成本高。

新華社在上月發布的另一專題文章也表示，中國醫美年齡層下降，容易成為不肖商人的目標；醫美平台更美App發布的《2020醫美行業白皮書》顯示，在線上的醫美消費平台上，「中國95後」、「00後」年輕人佔比過半。

為打擊行業亂象，中國國家廣電總局27日發出，關於停止播出「美容貸」及類似廣告的通知。通知表示，近期發現一些美容貸廣告以低息甚至無息吸引青年，誘導超前消費、超高消費，涉嫌虛假宣傳、欺騙和誤導消費者，造成不良影響。