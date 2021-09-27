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中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝

記者陳政錄／綜合報導
光耀集團是中國前百強房企，如今宣告破產。（取材自微博）
光耀集團是中國前百強房企，如今宣告破產。（取材自微博）

近期中國房地產企業風波不斷，除了龍頭恒大集團面臨債務危機，另一前中國百強房企—光耀集團，也於26日下午正式宣告破產，現由廣東惠州市中級人民法院指導後續處理事宜。

南方都市報報導，光耀集團於2014年被爆出資金鏈問題，到2018年經法院證實受理破產重整案，董事長郭耀名就一直遠走香港至今，由於集團多個在中國的建案爛尾，東莞市第三人民法院去年曾對他發出罰賞令，賞金最高達人民幣160萬元。

按照光耀集團公告，惠州市中級人民法院的民事裁定書內容，裁定終止光耀集團重整程序並宣告光耀集團破產，下一步管理人將在法院的指導以及全體債權人和購房者的配合下，依法推進破產清算工作。

光耀集團成立於2002年，法定代表人及董事長均為郭耀名，由深圳市光耀地產集團有限公司全資控股，成立後迅速布局珠三角、長三角、環渤海等地房市，2010年至2013年鼎盛時期，年銷售額一度逼近人民幣80億元，被評為廣東房地產公司品牌價值TOP10、中國房地產百強企業。

不料在高速發展下，也很快的爆發出資金斷鏈危機，2013年，光耀集團、光耀地產先是因曾有失信記錄，向深圳某商業銀行申請貸款遭拒，隔年2014年資金鏈問題進一步曝光，總負債破人民幣百億元。

郭耀名當時解釋，集團曾兩次嘗試通過重組上市，但都以失敗告終，讓光耀損耗巨大，資金鏈由此開始緊繃。

缺口越來越大後，惠州市中級人民法院2018年1月公告，已於2017年12月受理光耀集團申請破產重整案。據統計，當時有1172家債權人向光耀集團申報債權，申報總額達人民幣212.78億元，其中購房者人數為883家。

破產 中國 房地產

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