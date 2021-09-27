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中國東北限電下遼寧鋼企停機致煤氣洩漏 23人中毒送院

記者羅印冲／綜合報導
圖為涉事公司官網的產品展示照片。（取材自遼寧澎輝鑄業有限公司官網）
圖為涉事公司官網的產品展示照片。（取材自遼寧澎輝鑄業有限公司官網）

9月23日以來，中國東北多地發布限電通知，嚴重影響企業生產及居民生活。遼寧遼陽市一家企業近日因限電而發生高爐煤氣洩漏事故，共有23人因煤氣中毒送院，目前均無生命危險。

據新京報報導，煤氣中毒事件發生於本月24日。涉事公司遼寧澎輝鑄業有限公司因限電導致設備停機、煤氣洩漏，共有23人與煤氣接觸反應，當晚傷者全部被送至遼陽市中心醫院救治。截至27日，23人仍在醫院接受觀察治療，暫無生命危險。

根據天眼查資料，遼寧澎輝鑄業有限公司的經營範圍包括金屬鑄造、煉鐵、煉鋼等。

據遼寧日報報導，遼寧省工信廳26日召開全省電力保障工作會議。會議指出，前8月，遼寧省全社會用電負荷創歷史新高。7月以來，由於發電能力大幅下降，遼寧省電力短缺。9月10日起，遼寧省外來淨受入電力大幅下降，電力供應壓力進一步加大，已不能滿足全部企業的用電需求。

會議指，9月10日至22日，遼寧省共啟動6輪III級（負荷缺口5%-10%）和3輪IV級（負荷缺口5%及以下）有序用電措施，期間涉及23196戶次企業，最大錯避峰243.67萬千瓦，用電影響範圍限制在部分工業企業。

會議又指，9月23日至25日，由於風電驟減等原因，電力供應缺口進一步增加至嚴重級別，遼寧省啟動3輪II級（負荷缺口10-20%）有序用電措施，個別時段在實施有序用電措施最大錯避峰416.92萬千瓦的情況下，電網仍存在供電缺口。

當地根據「電網調度管理條例」，東北電網調度部門依照有關預案，直接下達指令執行「電網事故拉閘限電」，用電影響範圍擴大到居民和非實施有序用電措施企業。

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