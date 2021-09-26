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中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

記者林汪靜／即時報導
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國近期多省大限電，使得不少企業因限電被迫停產，引起民怨質疑地方「一刀切」。中國自媒體指出，原因就是中國部分地區在「開學前狂補作業」，上半年多地能耗不降反升，9省區能耗強度，消費總量均被中國當局發出一級預警，在考核壓力及轉眼間已接近第四季下，這些地方就採取強力手段，對產業園區和行業強制性限產停工、拉閘限電。

中國人民日報旗下的知名微信公眾號「俠客島」指出，自疫情發生以來，受避險資金青睞的大宗商品價格屢創新高，相關企業存在擴張產能衝動。同時，中國國內有序防控疫情、較早實現復工復產，為承接境內外生產需求打下必要基礎，之後，中國國內工業大省能源消耗迅速上升。

同時，部分地區在2030年碳達峰預期下，將「碳達峰」前的近10年理解為「攀高峰」的時間窗口，搶著上高耗能、高排放的「兩高」項目，違規給「兩高」項目開綠燈，想提早掌握能耗增量「地盤」，一些地方未批先建項目屢現。

在這樣的情況下，今年上半年中國多地能耗不降反升，九省區能耗強度、消費總量均被中國國家發改委給出一級預警。

在考核壓力下，各地趕緊加速整改，但轉眼已接近第四季，全年指標如何達成？於是，一些地方就採取強力手段，定指標、壓任務，對產業園區和行業強制性限產停工、拉閘限電。一則通訊軟體上的對話紀錄顯示，某地因未完成「雙控」目標，被上級約談，於是，當地提出統一「硬性要求」。

「俠客島」指出，地方政府「一刀切」要求企業停產、限產，相關產品必因供不應求而價格上漲，又因限產企業多涉及上游原物料，漲價必然導致下游企業利潤空間縮減，進而迫使企業將生產成本轉移至消費端，提升消費價格，抬高通膨水準，這非但無益於節能減排、轉變發展方式，反而給經濟社會帶來不必要的失序。

「俠客島」認為，中國地方要做好「能耗雙控」，靠的是一步一個腳印，久久為功，尤其是注重功在平時，有規畫、有節奏，「少幹臨時抱佛腳的蠢事。」

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