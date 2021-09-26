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東北大停電「紅綠燈罷工」 廣東倡3樓不搭電梯

記者陳政錄／即時報導
遼寧當地店家點蠟燭營業。（翻攝自微博）
遼寧當地店家點蠟燭營業。（翻攝自微博）

中國政府加碼「能耗雙控」，繼多省市重點企業、上市公司因此限電、停產後，近日多地民生用電也傳出災情。綜合中媒報導，東北瀋陽部分地區停電已持續三天了，甚至導致城市主幹道的紅綠燈無法正常運行，街上大塞車，部分商舖只能點蠟燭營業，官方於26日緊急召開電力保障工作會議，對外說明情況。

《紅星新聞》、《證券時報》報導，9月23日已來，中國東北多地發布限電通知，並稱若電力緊張情況沒有緩解，限電可能會持續。以23日下午為例，遼寧瀋陽瀋北新區、渾南區多地突發停電，持續到當晚18時至23時不等。

從微博上網傳畫面可見，由於部分地區限制供電，紅綠燈號誌罷工，導致瀋陽市區大塞車。在消息於社交平台上擴散後，遼寧省26日召開電力保障工作會議，坦言7月份以來，由於發電能力大幅下降，遼寧省電力短缺，所以9月23日至25日，電力供應缺口進一步增加至嚴重級別。

在此之下，工作會議解釋，為防止全電網崩潰，東北電網調度部門依照中國官方有關預案，直接下達指令執行「電網事故拉閘限電」，用電影響範圍擴大到居民和非實施有序用電措施企業。

一份來自中國國家電網瀋陽供電公司的通知顯示，近期，受聯絡線淨受能力下降、煤電價格居高不下，導致發電廠發電下降等因素影響，遼寧電網供需形勢趨緊，短時間內存在電力供應缺口。通知強調，經省工信廳批准，23日已對遼寧地區實施有序用電。

央視報導也引述遼寧省電力保障工作會議指出，要保證有序用電實施到位，最大可能避免出現拉閘限電情況，並避免拉閘限電涉及安全生產、民生和重要用戶，要求延長預警等級發佈時間，擴大告知範圍，發電企業要增加用電高峰時段發電能力等。

值得注意的是，不只瀋陽，多個高能耗重點企業被要求「開三停四」、甚至「開二停五」錯峰用電的廣東，當地廣東省能源局和廣東電網也於26日，聯合發布倡議書，要求全省各級黨政機關、事業單位帶頭踐行綠色節能辦公，空調製冷溫度設置不低於26℃，辦公場所3層樓及以下停止使用電梯。

倡議書提到，倡議全省工、商業企業積極參與節約用電，支持配合有序用電實施，鼓勵廣大市民採取適度節約、綠色低碳的家庭生活方式。

目前，中國已有江蘇、廣東、浙江、寧夏、山西、廣西、雲南、貴州、內蒙古、新疆、青海等省市，推出暫停非必要性生產、要求高能耗企業限產、停產，或對企業限電等措施，以力爭實現中共總書記習近平提出，2030年的二氧化碳碳排放達峰值、2060年碳中合的目標。

受停電影響，瀋陽街上紅綠燈號誌一度停擺。（翻攝自微博）
受停電影響，瀋陽街上紅綠燈號誌一度停擺。（翻攝自微博）
中國東北瀋陽近日停電，導致路上紅綠燈號誌罷工，馬路上大塞車。（翻攝自微博）
中國東北瀋陽近日停電，導致路上紅綠燈號誌罷工，馬路上大塞車。（翻攝自微博）
中國東北瀋陽近日停電，導致路上紅綠燈號誌罷工，馬路上大塞車。（翻攝自微博）
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