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中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

記者羅印冲／綜合報導
在新疆烏魯木齊大巴扎景區，演員表演民族歌舞。(取材自新華網)
在新疆烏魯木齊大巴扎景區，演員表演民族歌舞。(取材自新華網)

中國國務院新聞辦公室26日發表「新疆的人口發展」白皮書，提到新疆總人口2585.23萬人，10年間，新疆人口增速居中國第4位，並駁斥外界對新疆進行「種族滅絕」的有關指控。

據觀察者網報導，該白皮書稱，新疆的人口發展是中國人口發展的縮影，也是新疆發展進步的寫照，是統一的多民族國家促進少數民族人口健康發展的成功範例。

白皮書指，70多年來，新疆人口快速發展，規模持續擴大，素質不斷提升，人均預期壽命穩步提高，新型城鎮化、現代化加速推進，各族人民團結和諧，共同進步，幸福生活，充分展現在中共領導下，新疆繁榮發展光輝歷程。

白皮書還稱「真理必將戰勝謬誤，正義終將戰勝邪惡」。新疆人口的發展是經濟社會發展的必然結果，是工業化、現代化的必然結果，是過去任何一個歷史時期無法比擬的，也是任何尊重事實的人士都不會否認的。

針對「種族滅絕」的指控，白皮書批評說，境外反華勢力編造所謂新疆「種族滅絕」的欺世謊言，企圖蒙蔽國際社會，誤導國際輿論，阻遏中國發展進步，這種用心險惡的圖謀注定不會得逞。

又稱中國政府堅定不移維護國家主權、安全和發展利益，堅定不移促進各民族共同團結奮鬥、共同繁榮發展，堅定不移貫徹新時代中共黨的治疆方略，堅持依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆，努力建設團結和諧、繁榮富裕、文明進步、安居樂業、生態良好的新時代中國特色社會主義新疆。

新疆 中國 中共

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