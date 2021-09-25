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資金嚴重短缺 恒大汽車坦言：無法保證能償還債務

資金嚴重短缺 恒大汽車部分停工：無法保證能償還債務

中國新聞組／北京26日電
許家印視察恒大汽車生產基地。（取材自香港經濟日報）
許家印視察恒大汽車生產基地。（取材自香港經濟日報）

恒大集團財務危機持續擴散，旗下中國恒大新能源汽車集團24日晚間公告，集團正面對資金嚴重短缺的問題，已導致部分停工。短期若無資金投入，「將對新能源車量產造成重大負面影響」，並坦言「面對資金嚴重短缺的問題，本集團無法保證繼續履行有關合同下的財務義務」。

綜合媒體報導，恒大汽車24日晚間在港交所公告，稱鑒於本集團流動性的問題，在「恒大．養生谷」及新能源汽車生活空間配套中，造成有延遲支付供應商和工程款情況，導致部分相關工程停工。截至24日，部分工程爭取復工未獲得重大進展。

公告指出，恒大集團仍在接觸不同的潛在戰略投資者，為集團引入新資金，「仍在盡職調查及磋商過程中」，「也正積極與潛在投資者商討出售恒大集團的部分養生谷工程和海外資產，以提升整體效率和補充營運資金。」但公告也指出，尚未與投資者簽訂任何有法律效力的協議，能否實現上述潛在出售尚有不確定性。

公告表示，如果引進戰略投資者或潛在資產的出售在短期內未有進展，預計會影響集團日常運作，進而讓員工工資的支付等開支持續惡化，「影響新能源汽車研發進展，對新能源汽車量產存在重大負面影響」。

公告指出，恒大集團受制於流動性壓力，已出現部分日常開支暫停支付及相關供應商暫停供應的情況。考慮到上述改善流動性的困難、挑戰及不確定性，無法保證繼續履行有關合約下的財務義務。

媒體報導，按原定計畫，恒大汽車旗下的恒馳系列新能源車今年上半年啟動試產，下半年陸續實現量產。不過現在能否如期推出首款新車，恐是一大問號。另外，據傳近期有些買家與恒大汽車洽談，例如有買家意向出價逾人民幣10億元收購恒大汽車電池等板塊，但至今並無任何進展。

恒大集團 汽車 投資

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