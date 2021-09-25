孟晚舟獲釋 學者：是中國對美國外交一次勝利

華為財務長孟晚舟已搭中國政府的包機返回中國，25日晚已抵達深圳機場。圖為孟晚舟24日在加拿大溫哥華的不列顛哥倫比亞省高等法院門前向媒體發表聲明。 （中新社）

華為財務長孟晚舟 獲釋返回中國 ，多名中國專家稱，孟晚舟一案達成解決，或將有助於緩解目前十分緊張的中美關係和中加關係，也是中國對美國 外交一次的勝利。

新華社在昨天第一時間的報導稱，「經中國政府不懈努力，孟晚舟即將回到祖國，並與家人團聚」。這些出力的單位包括中國的外交部、相關駐外使領館，以及其他有關部門和團隊。中國政府上下卯足全力為孟晚舟奔走，是中國認定孟晚舟案自始至終就是一起「政治案件」。

中國外交部發言人華春瑩昨天就此回應表示，事實早已充分證明，這是一起針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業。對孟晚舟女士所謂「欺詐」的指控純屬捏造。

環球時報引述中國社會科學院美國事務專家呂祥認為，孟晚舟一案得以解決的背後有多重因素。除了中國政府為保護孟晚舟的合法權利作出的大量努力外，美國政府在過去幾個月裡不斷評估中美實力的對比，並依此對中美關係預期做出調整，以及加拿大迫切希望「解套」的心情，也都推動了此案的解決。

呂祥表示，此案的解決讓外界對中美關係出現一定程度的緩和報以期待。他預計，在今年最後三個月裡，中美雙方或將能在一些實質問題上有一些有效互動，比如對取消貿易壁壘展開實質性談判。

中國外交學院教授李海東則稱，「撤銷對孟晚舟的引渡要求」是中國外交部副部長謝鋒此前向美提出的兩份糾錯和關切清單中的內容，「兩份清單」成為中國政府對中美關係的一次有力推動，敦促美方做出了正確回饋和回應。

李海東認為，這應是中國對美外交的一次勝利，同時，釋放孟晚舟的動作表明，如果華盛頓有誠意，可以也應當在中美關係改善中步子更大一些，以實現一定程度的對華政策矯正。

不過，李海東也指出，孟晚舟獲釋釋放出中美互動的積極信號，但僅此一案，還不足以大幅度緩解中美間錯綜複雜的矛盾，未來幾年內，中美關係發生根本性的改變仍然困難。

雖然孟晚舟一案暫時告一段落，但美國圍繞華為對中國高科技行業的打壓不會就此停止。釋放孟晚舟不意味著美國在中美博弈中作出重大讓步，兩國在高科技等許多領域的競爭還會繼續。