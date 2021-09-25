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中國對比特幣開了第一槍 其他國家將跟進？

編譯黃淑玲／綜合外電
中國人民銀行24日宣布，所有的加密幣相關交易活動全數違法。 路透
中國人民銀行24日宣布，所有的加密幣相關交易活動全數違法。 路透

施羅德投資資深顧問、財經作者印薩納（Ron Insana）周五（24日）在CNBC意見評論專欄發文指出，中國成為第一個禁比特幣交易的國家後，其他國家應該會效法。因為主權國家有權力規範或消滅跟本國貨幣競爭的任何對手。

中國中央銀行（人行）周五公告，所有的加密幣相關交易活動全數違法，當天最大加密幣比特幣的價格跌幅超過5%，其他加密幣也都走跌。

印薩納說，部分美國的監管者早已經對加密幣能取代美元的說法嗤之以鼻。能取代美元的虛擬貨幣，只可能是央行自己發行的數位版本貨幣，並獲得美國聯準會（Fed）、財政部和國會的支持。

美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler在麻省理工學院教授加密幣課程，他就主張，所謂的去中心化金融、比特幣等加密幣所存在的世界，在美國的金融體系中如果缺乏有意義的監管和進一步的法規規範，就沒有合法地位。

印薩納表示，Gensler這樣的論述等於是美國若要認定加密幣非法、不能使用的前導。加密幣的支持者一直以為「去中心化」（DeFi）與另類貨幣，是主權國家無法觸及的領域，今天看來，事實遠不是如此。

中國開了第一槍之後，全球其他國家恐將陸續採取類似的行動。各國不會允許獨立的貨幣製造者，打敗自己的機構或貨幣。美國憲法授權國會印鈔鑄幣，雖然也曾多次在法院被挑戰，但涉及錢的事，任何國家都傾向中心化與管控。北京禁了加密幣，華府也有可能做同樣的事，儘管兩國大不相同。印薩納警告：比特幣的買家要小心了！

虛擬貨幣 美國 比特幣

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