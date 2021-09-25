孟晚舟獲釋返國 中國全程直播大力宣傳

孟晚舟返國被塑造為舉國歡騰的大事。(美聯社)

華為財務長孟晚舟 獲釋後，今早搭乘中國 政府包機自溫哥華返國，中國媒體全程直播航班動態與機場 接機，官媒還大力進行愛國宣傳，孟晚舟返國被塑造為舉國歡騰的大事。

孟晚舟獲釋後，今天早上7時30分搭乘中國政府包機自溫哥華起飛，目的地為華為總部所在地廣東深圳。官媒通稿強調，這是「經中國政府不懈努力」，她才能離開加拿大，即將回到祖國與家人團聚。

包機起飛後，中國多家媒體開啟直播，全程揭露GPS航班動態，甚至連機場塔台雷達都入鏡。「孟晚舟即將返國」、「孟晚舟飛機已進入中國空域」、「孟晚舟將抵達深圳」，相繼成為直播期間的洗版熱門新聞。

中國主要媒體全部轉為直播模式後，觀看人數也不斷上揚，全平台入夜即突破1億人。深圳機場、華為總部兩個主要直播點，迎接孟晚舟的人群越聚越多，他們拿著五星旗、標語高喊口號，氣氛熱烈。

孟晚舟的相關新聞幾乎佔據了熱門榜，孟晚舟的照片與「歡迎回家」的標題是新聞必配。其中，眼尖的陸媒拍到孟晚舟獲釋後，卸下帶了上千天的電子腳鐐所留下的瘀青傷痕，直呼「令人心疼」，一度躍為榜首。

「這是歷史性的一刻！歷時近三年的艱巨鬥爭，如今，孟晚舟乘坐的中國政府包機，正進入中國領空！」官媒央視網傍晚發表評論形容。

評論引述孟晚舟在飛機發表的感言稱：「在中國共產黨的領導下，我們的祖國正在走向繁榮昌盛，沒有強大的祖國，就沒有我今天的自由。」

央視網強調，何止是孟晚舟，在之前葉門、阿富汗等撤僑行動中，每當同胞遇到危難時，祖國總會在關鍵時刻及時出手，做同胞的「諾亞方舟」，做人民的安全衛士。一句「祖國接你回家」折射出人民至上的執政理念，凸顯了一個大國的自信與力量。

評論還稱，作為中華兒女的命運共同體，「強大的中國是每個中國人的堅強靠山」；「只有國家強大，個人的自由、幸福才有保障。如果國家貧弱，個人尊嚴也將無從談起。」

人民日報晚上也發評強調，孟晚舟乘坐中國政府包機返回祖國，這是黨中央堅強領導的結果，是中國政府不懈努力的結果，是全中國人民鼎力支持的結果，是中國人民的重大勝利。

評論稱，孟晚舟事件的實質，是美國試圖阻撓甚至打斷中國發展進程。中國所作的努力，維護的不僅是一位公民的權利、一家企業的權益，更是在維護中國人民過上更美好生活、國家實現現代化的權利。

人民日報強調，「透過孟晚舟事件，中國人民更加清晰地看到，面對世界百年未有之大變局，我們必須堅定不移走自己的路，百折不撓辦好自己的事，實現高水準科技自立自強，把偉大祖國建設得更加強大」。