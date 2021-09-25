英國銀行遭控助北京壓迫香港民主派 國會啟動調查

圖為匯豐銀行在香港的總部。(美聯社)

中國去年6月起施行港區國安法後，匯豐銀行（HSBC）等英資銀行屢遭指控凍結香港 民主派人士帳戶，形同協助北京 政治打壓。英國 國會近日針對各銀行在香港的活動展開調查。

英國國會跨黨派香港小組（All-Party Parliamentary Group on Hong Kong）22日表示，調查旨在確認英國各銀行在香港的活動是否有助北京打壓港人的言論、移動及集會結社自由和權利，以及是否侵害港人財產。調查也將探究各銀行的行為是否對英國構成風險

除了個人帳戶遭凍結，跨黨派香港小組指出，持「英國國民海外護照」（BNO）逃離香港在英國落腳的港人也屢傳無法提領存放於各英資銀行的個人退休儲蓄金。

跨黨派香港小組共同主席議員卡爾麥克（Alistair Carmichael）及班奈特（Natalie Bennett）共同聲明表示，相關銀行受益於英國政府對法治的堅持及對人權的尊重，因此在海外執行業務也理當堅守這些原則。

聲明指出，調查將釐清英國銀行是否提供港人應有的權利及尊嚴，以及相關企業在外國司法管轄區執行業務時應盡的責任。

英國國會外交委員會今年1月曾傳召滙豐銀行行政總裁祈耀年（Noel Quinn）、首席法規部主管貝爾（Colin Bell）等人，就香港民主派人士銀行帳戶遭凍結等事進行說明。

流亡英國的前香港立法會議員許智峯曾批評滙豐「侵吞資產，行為猶如強盜」。銀行則向他說明，凍結帳戶是銀行在收到警方通知後，依法有責任採取的行動，「別無選擇」。

根據「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」第43條實施細則，警方等執法部門有權要求涉嫌「危害國家安全」人士交出旅行證件或限制離境，並凍結及沒收用於或意圖用於犯罪的財產。

幾乎與國會跨黨派香港小組展開調查同步，英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）23日也發布報告，揭露英國等民主國家政府無視阿里巴巴（Alibaba）、騰訊（Tencent）、中國石油化工公司（Sinopec）等中國大型企業與中共及共軍的連結，持續將國民退休基金及主權財富基金投入購買這些企業的股份，形同投資北京侵害人權的行為。