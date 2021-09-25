香港支聯會大會表決 41：4宣布解散

圖為支聯會副主席鄒幸彤（中）等人今年6月11日在西九龍裁判法院外，聲援因出席去年在維多利亞公園舉行的六四燭光晚會，而被控「參與未經批准集結」等罪的民主派人士。(路透)

香港 電台報導，香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）下午舉行特別會員大會，以41比4表決通過解散議案。

據報導，這場大會在六四 紀念館舉行，出席會員推選了支聯會前常委蔡耀昌主持會議，大會先默哀悼念六四事件死難者及離世的支聯會義工，之後討論解散程序。

支聯會常委會9月初通過將解散議案交由會員大會表決。支聯會先前曾宣布，若獲得在席3/4會員贊成通過，支聯會將立即進入清盤階段，實質上等於組織已告解散。

正在獄中服刑的支聯會主席李卓人及前副主席何俊仁，早前聯名發表公開信，認為主動解散是支聯會最好的處理方案；但正在還押的支聯會副主席鄒幸彤其後發表公開信，反對支聯會解散。

1989年北京爆發民運後，支聯會於同年5月21日在港成立，目的是支援中國 的愛國民主運動，其5大綱領是釋放民運人士、平反「八九」民運、追究屠城責任、結束一黨專政及建設民主中國。

在「反送中」運動之後，警方對支聯會採取行動。當局10日依國安法指控支李卓人、何俊仁和鄒幸彤以及支聯會「煽動顛覆國家政權」，案件預定10月28日處理。

此外，支聯會營運的「六四紀念館」已被被當局依法取締。支聯會也在16日晚間應警方要求，刪除其在官方網站、臉書（Facebook）及其他指定電子平台的訊息。

針對支聯會解散一事，香港保安局局長鄧炳強今天上午出席電台節目時稱，任何人、團體或組織，如果違反香港法例，不會因為解散就沒有了刑事責任，當局的調查會繼續進行，團體及其代表人要繼續付上法律責任。