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整頓明星藝人後 中國教育部要提高藝考生學科成績標準

特派記者賴錦宏／北京報導
中國近年出手大力整頓娛樂圈，吳亦凡受波及，重挫演藝生涯。（取材自微博）。
中國近年出手大力整頓娛樂圈，吳亦凡受波及，重挫演藝生涯。（取材自微博）。

在吳亦凡事件後，中國對明星藝人進行一系列大整頓，對劣跡藝人和違法藝人給予嚴肅的處理，永不錄用。近年來中國大學藝術類考生（簡稱藝考）給人以學科成績無需太高就能入讀理想大學的印象，使得部分考生與家長將此作為升學「捷徑」，報考人數大增；也有大量藝考培訓班以高昂價格為考生做突擊培訓；還有非藝術類院校開設藝術類專業來「蹭熱度」。

中國教育部於日前印發通知，明確從2021年開始推進藝考改革相關工作，包括對社會需求不足的專業予以調減或停止招生、嚴格控制招生範圍和規模、逐步提高文化課成績最低錄取分數線等。

中國教育部、國家體育總局24日聯合印發了《關於進一步完善和規範高校高水平運動隊考試招生工作的指導意見》，對進一步深化大學藝術類專業考試招生改革作出部署。明確了，到2024年基本建立以統一大學聯考為基礎、省級專業考試（即「省級統考」）為主體的藝術人才選拔評價體系。

《意見》指出，大學藝術類專業招生實行「文化素質+專業能力」的考試評價方式，文化素質即大學學科考試成績，專業能則為藝術專業能力考試成績，藝術專業能力考試包括省級統一考試和大學校內考試，到2024年時，將基本實現藝術類專業省級統考全覆蓋。

《意見》表示，要嚴格控制校考範圍和規模，各院校要積極採取線上考試或使用省級統考成績進行初選等方式，嚴格控制現場校考人數，原則上不超過相關專業招生計劃的6—8倍。對於出現違規招生情況的大學，將視情節嚴肅處理，直至停止校考資格。

《意見》稱，要逐步提高高學成績要求。各省份要在現有要求基礎上，因地制宜、分類劃定、逐步提高藝術類各專業高考文化課成績錄取最低控制分數線（舞蹈學類、表演專業可適當降低要求），逐步扭轉部分高校藝術專業人才選拔「重專業輕文化」傾向。據了解，各省份目前對藝考生均設有學科成績最低標準，其中，對於保留二、三本批次的省份，學科成績要求不低於二本線的70%；對於合並批次的省份，要求學科成績不低於新二本線的75%。

招生 中國 教育部

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