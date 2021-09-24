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中國升級航空公司機組員防疫規定：14+7、6次核酸檢測

記者林則宏／即時報導
圖為南京祿口國際機場地勤人員。中新社
圖為南京祿口國際機場地勤人員。中新社

為防範Delta病毒，中國民航局公布修訂後的新版防疫指南，全面強化航空公司機組員入境防疫規定，明定國際/地區客貨運航班過夜機組人員入境中國後，必須進行「14+7」的集中隔離和健康監測，期間還要接受共計6次的核酸檢測

中國民航局23日發文稱，當前新冠疫情防控形勢依然嚴峻，Delta病毒又具有傳播能力強、傳播速度快、病毒載量高、病情症狀重等特點。為嚴格落實「外防輸入、內防反彈、人物同防」的總體要求，修訂發布「運輸航空公司、機場疫情防控技術指南（第八版）」。

中國民航報報導，中國針對航空公司的最新防疫指南，在國際/地區航班機組人員隔離及管理方案方面，加大了核酸主動篩查頻次，並進一步加強人員健康監測。

根據新版防疫指南要求，國際/地區客運、貨運航班過夜機組人員入境中國後必須執行集中隔離14天、健康監測7天，同時要在入境當日、第3日、第7日和第14日進行核酸檢測；健康監測期間，客運航班第2日、第7日進行核酸檢測，貨運航班不適隨檢。

新版防疫指南對於機場入境地勤人員也實行分級管理，按人員暴露風險高低分為高、中、低三個風險等級。

其中，高風險崗位人員包括：與入境旅客或機組有直接接觸或近距離接觸（1公尺以內）的人員；與進口高/中風險貨物（含行李）、航空器及航空廢棄物（垃圾、汙水等）以及入境旅客、機組、貨物轉運（含行李）使用的、未經消毒的設施設備有直接接觸的人員。

根據規定，高風險崗位人員工作期間必須每隔1天進行1次核酸檢測。同時根據人員情況輪流安排檢測，盡可能做到各高風險崗位每天都有人員接受檢測。

中國民航局新版防疫指南還要求，航程大於4小時的高風險航班，飛行期間旅客必須進行一次機上體溫檢測。

檢測 中國 防疫

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