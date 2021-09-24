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中國發布美國干預香港清單 斥責干預香港事務

再評美英澳核潛艇合作 北京：違反核不擴散條約精神

記者呂佳蓉／即時報導

中國外交部發言人趙立堅今日（24日）表示，美英澳的核潛艇合作是一步「臭棋」，美國核潛艇使用90%以上豐度的高濃鈾，屬於武器級核材料。美英兩國向澳洲出口核潛艇，意味著這些高度敏感的核材料及相關技術和設備的轉讓，違反「不擴散核武器條約」的精神。

據陸媒澎湃新聞報導，趙立堅今在中國外交部例行記者會上說，美英澳合作具有嚴重的核擴散風險，違反「不擴散核武器條約」的精神。國際原子能機構保障監督體系無法有效核查澳方會不會將高濃鈾轉用於核武器。澳方明知如此，卻放棄購買常規動力潛艇，轉向美英購買核潛艇。

他質問，澳洲到底是何居心？澳洲作為「不擴散核武器條約」的無核武器締約國，繼續履行不擴散義務的誠意，要打上一個大大的問號。

趙立堅接著批評，美英澳合作再次證明，美英在核出口問題上露骨奉行雙重標準，嚴重損害國際核不擴散的努力。美方在朝鮮半島核問題、伊朗核問題上，都以阻止兩國獲取高濃鈾為重要目標，拒絕向無核武器國家出口高濃鈾，並在全球範圍推進高濃鈾反應堆低濃化。

他說，但是美國為實現地緣政治目的，不惜為有關國家開口子，此次與澳大利亞開展核潛艇合作就是最新例證。三國此舉必將向世界釋放錯誤信號，刺激其他無核武器國家起而效尤，並為解決地區防擴散熱點問題帶來深遠的負面影響。

趙立堅強調，澳大利亞引進核潛艇將損害「南太平洋無核區條約」和東協國家建立東南亞無核區的努力，嚴重破壞地區和平穩定。

最後，趙立堅呼籲，中方再次敦促三國傾聽國際社會呼聲，摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，撤銷有關錯誤決定，忠實履行國際核不擴散義務。

趙立堅 澳洲 美國

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