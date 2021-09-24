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北半球小麥歉收 中國只得回頭找澳洲購買

中央社新加坡/北京24日綜合外電報導
中國與澳洲仍處於貿易戰對峙，但北半球受極端氣候影響，小麥作物品質下降導致全球產量短缺，中國不得不回頭找澳洲採購小麥。圖為在澳洲莫里附近的小麥收成。路透
中國與澳洲仍處於貿易戰對峙，但北半球受極端氣候影響，小麥作物品質下降導致全球產量短缺，中國不得不回頭找澳洲採購小麥。圖為在澳洲莫里附近的小麥收成。路透

中國澳洲仍處於貿易戰對峙，但北半球受極端氣候影響，小麥作物品質下降導致全球產量短缺，中國不得不回頭找澳洲採購小麥。

路透報導，北半球的小麥產量受到極端氣候與乾旱影響，相反地，全球重要糧食供應國澳洲卻迎來連續第2年小麥豐收，迫使中國不得不吃回頭草。

中國是全球最大農產品進口國，在這場曠日廢時貿易戰當中，中國對澳洲的葡萄酒、大麥課徵反傾銷稅，並削減對澳洲煤炭和牛肉的進口量。但由於小麥目前價格飆升至近8年高點，中國四處尋購小麥。

墨爾本澳洲國民銀行（NAB）農企業經濟學家齊貝爾（Phin Ziebell）說：「對中國或任何其他國家而言，涉及糧食安全，最重要的是以合適價格取得優質小麥供應。當然，貿易戰必須擺出高姿態，但糧食供應是關鍵。」

3名貿易消息人士和1名分析師告訴路透，中國是澳洲下一批出產小麥的主要買家。今年底即將收割的小麥目前已售出約500萬噸，中國收購其中近200萬噸。

1名國際糧食供應公司駐新加坡交易員表示：「中國買家因為品質問題，取消了部分法國的小麥訂單，並大舉轉向購買澳洲小麥。」

由於俄羅斯經歷極端氣候，美國和加拿大則受乾旱所苦，主要出口國的小麥產量預料將受衝擊，促使國際小麥價格於8月攀升至2013年以來高點。

中國是全世界最大的小麥生產與消費國，但品質與數量仍不敷需求。

根據美國農業部最新預估，中國截至2022年6月預估可生產1.369億噸小麥，但同期消費量卻高達1.49億噸。

一家國際交易商駐北京交易員表示，「我們的確預期澳洲小麥豐收，而中國肯定會進口澳洲小麥，因為這似乎是全球唯一較佳選擇」，並稱法國小麥今年由於品質問題，基本上前景堪憂。

中國 澳洲 貿易戰

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