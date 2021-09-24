中國發布美國干預香港清單 斥責干預香港事務

中國外交部公布「美國干預香港事務、支援反中亂港勢力事實清單」。美聯社

中國 外交部在其網站上發布「美國 干預香港 事務、支援反中亂港勢力事實清單」，共102項，列出美國自2019年以來在香港問題上的行動、言行，包含通過法案、實施制裁及發表聲明等。

根據中國外交部網站消息，該份清單共分5類，第一類有4項，表示美方「炮製涉港法案，抹黑中方對港政策，插手香港內部事務，大肆干涉中國內政」，這項羅列美國針對香港設置的法案，包含「香港人權與民主法案」和「禁止向香港警方出口相關彈藥物項法案」等。

第二類有14項，指美國「悍然實施制裁，妄圖阻撓港版國安法和中國全國人大有關決定在香港順利實施」，包含美國時任總統川普取消香港特殊地位與香港商業優惠措施，以及禁止美防衛裝備出口香港，並限制美國防、軍民兩用技術出口香港等等。

第三類共48項，批評美國「汙蔑詆毀特區事務，妄議香港警方執法行動，破壞香港繁榮穩定」。其中羅列美方對港府修訂「逃犯條例」的言論、12港人案、對「一國兩制」的批評等事項。

第四類有25項，指美國「包庇支援反中亂港分子，為其兜售港獨主張、散播政治謊言提供平台」。其中指美方會見黃之鋒、羅冠聰、李註明、黎智英等人。

第五類共11項，提及「美國糾集盟友聯手干涉香港事務，通過發表聯合聲明等方式對香港事務說三道四、指手劃腳」，包含美方與其他國家發表援港聲明等等。