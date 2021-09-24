恒大美元債持有人未收到付息 公司沉默 投資人不安

3位恒大集團美元債持有人表示，周四應收到的利息款項尚未入帳。恒有還沒有相關公告。（路透）

中國恒大集團 的美元債持有人未按期收到利息款項，恒大截至目前保持「沉默」，增添了不確定性，陸資地產類股可能再次承壓。

彭博資訊報導，截止香港時間周五上午8時，恒大美元債的3位投資 人表示，尚未收到應於周四支付的利息款項。恒大目前還沒有公開就相關付息情況刊登公告，令投資人坐立難安。彭博數據顯示，這批2022年到期、票息8.25%的美元債本期應支付利息8353萬美元。根據募集文件，這批債券付息有30天的寬限期。

恒大周四也須付息的境內人民幣債利息後來以「場外方式協商解決」，發行人沒有具體說明「場外方式」的安排為何。

恒大的股價 和美元債在周四出現大幅反彈，同時也推動其他中資地產商的證券價格收復部分失地。但由於美元債利息兌付的前景還不明朗，截至香港時間周五中午12時，恒大股價下跌7.12%至2.48港元；恒大汽車在據稱未能及時發放員工薪資後，股價一度重挫逾20%。恒大美元債買進價格也多數走低。

彭博周四引述知情人士報導，為防範潛在的風險外溢，大陸金融監管機構近期發出指示，要求恒大盡力避免美元債剛性違約，但目前沒有跡象表明，監管機構為恒大債券兌付，提供任何形式的財務支持。

華爾街日報則報導，根據知情官員，地方政府部門已接到指示，為恒大可能倒閉做好準備。這個動向暗示，北京當局不願意救助這家負債累累的房地產開發商，準備迎接恒大困境可能造成「風暴」。地方政府的任務在防止發生動蕩，減輕對購屋者和整體經濟的連鎖反應，比如採取措施限制失業。

投資人忐忑不安之際，種種跡象均指向債務重組的可能，廣東省政府據悉已計畫安排聯合工作組進駐恒大，釐清財務狀況；恒大也已聘請財務顧問，探索可行的解決方案，緩解流動性問題。