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秦剛：美中關係經歷很大變化 再也回不到過去

記者林則宏／即時報導
中國駐美國大使秦剛23日出席彭博創新經濟論壇高級別視訊會議。（取材自中國駐美國大使館官網）
中國駐美國大使秦剛23日出席彭博創新經濟論壇高級別視訊會議。（取材自中國駐美國大使館官網）

美中關係持續惡化，大陸駐美國大使秦剛23日出席彭博創新經濟論壇高級別視訊會議時指出，過去幾年，美中關係經歷了很大變化，再也回不到過去。他呼籲，雙方必須面對現實、面向未來，打破思維定勢，創新美中互動的新機制、新方法、新領域。

根據中國駐美國大使館官網發布秦剛在會上的演講全文，秦剛說，當前全球創新空前活躍，正以前所未有的方式塑造著美中兩國和世界。對中國，創新是引領發展的「發動機」。中國已從高速增長階段進入高質量發展階段，創新就是引領中國高質量發展的第一動力。

他表示，對美中關係，創新則是破解難題的「金鑰匙」。面對複雜嚴峻的美中關係，雙方尤其需要發揚創新精神，要有新格局、新思維、新方法。

關於新格局，秦剛指出，人類是休戚與共的命運共同體，國際社會面臨許多難題和挑戰，任何國家都不可能單打獨鬥，獨善其身。

關於新思維，秦剛說，美中歷史、文化、社會制度不同，但彼此利益深度交融，雙方誰也離不開誰，誰也改變不了誰，誰也取代不了誰。冷戰思維和零和遊戲違背世界潮流和人民意願，只會激化矛盾分歧，導致衝突對抗。

秦剛表示，中國人從來不信什麼「修昔底德陷阱」，中國要用實際行動走出一條和平發展的大國復興之路，呼籲美國也要堅持和平發展，摒棄錯誤思維，與中方一道找到一條相互尊重、合作共贏的和平共處之道。

關於新方法，秦剛稱，過去幾年，美中關係經歷了很大變化，再也回不到過去。雙方必須要面對現實，面向未來，打破思維定勢，創新美中互動的新機制、新方法、新領域。

他指出，中方將繼續擴大開放，促進美中科技、經貿合作。美方也要為兩國合作創造條件，而不是製造障礙。秦剛並呼籲與會的美國跨國公司負責人，繼續積極參與中國的建設，繼續為美中關係發展做出積極貢獻。

秦剛 中國 美國

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