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恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

編譯盧炯燊／綜合23日電
香港富商劉鑾雄對恒大失去信心，考慮出清手中持股，圖為香港的恒大中心。(歐新社)
香港富商劉鑾雄對恒大失去信心，考慮出清手中持股，圖為香港的恒大中心。(歐新社)

華爾街日報報導，深陷債務危機的中國恒大集團失去第二大股東香港華人置業的支持，這是香港大戶劉鑾雄對這家中國房地產龍頭，也是負債最多的開發商信心盡失的另一個跡象。

中國恒大集團第二大股東、香港華人置業23日發出公告表示，該公司已透過公開市場出售約0.82%中國恒大股份(即2443.6萬股)，餘下的5.66%的股份(10.6億股)在取得董事會授權後，將全部或部分出售；這批股份市值約17億美元；換言之，華人置業(華置)隨時會將持有的恒大股全部清空。

市場指出，若華置真的全部出售中國恒大持股，會巨大虧損95億港元(超過12億美元)；文件顯示，華置分別在2017年和2018年斥資17.5億美元購入該批股票，並以8600萬美元購入恒大債券。

華置大股東劉鑾雄家族與中國恒大大股東許家印私交甚篤，購入這批股份被視為對許家印的支持，同時也是除許家印夫婦外，恒大的第二大股東。

目前中國恒大在香港的總部「中國恒大中心」，也是劉鑾雄2015年以125億港元(約16億美元)售給恒大，諷刺的是恒大正準備出售以償還債務。

劉鑾雄及妻子陳凱韻共持有中國恒大8.86%股份，其中5.96%透過華置持有，但在恒大傳出債務危機後，劉鑾雄夫婦於9月10日出售2443.6萬股恒大；由於恒大虧蝕，導致華置今年上半年帳面虧損42億港元(約5.4億美元)。

劉鑾雄家族及華置的的恒大持股及債券量，在2020年12月31日占其總資產的35.8%，但到了2021年8月底，大減至只占14.6%，由此可見劉鑾雄夫婦即使巨大虧損，也不惜抛棄恒大。

華置的公告中說，正審慎關注中國恒大集團的近期發展，認為倘若恒大的補救措施未能有效落實，後果會有重大不利變動。

深陷財困的中國恒大本身為中國民營房地產商龍頭，還透過恒大汽車和恒大物業涉足新能源汽車及物業管理行業，因此牽連廣泛。

匯豐銀行旗下恒生銀行前行政總裁柯清輝主理的中策集團亦已跳船；該公司21日公布，由股東批准出售恒大汽車1.336億股股權，相當於恒大汽車已發行股數的約1.37%。

香港富商劉鑾雄(左)對恒大失去信心，考慮出清手中持股。(中通社)
香港富商劉鑾雄(左)對恒大失去信心，考慮出清手中持股。(中通社)

恒大集團 中國 汽車

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