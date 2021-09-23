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中國15家銀行安撫投資者 宣稱涉恒大業務風險可控

特派記者賴錦宏／北京報導
中國至少有15家上市銀行藉由不同的方式，回應投資者目前與恒大業務風險可控。（路透社資料照片）
中國至少有15家上市銀行藉由不同的方式，回應投資者目前與恒大業務風險可控。（路透社資料照片）

恒大債務問題一石激起千層浪，不少貸款給恒大的銀行擔心受到波及，使投資者退出，故連日來中國不少銀行急忙安撫投資者，強調與恒大的業務風險整體可控，或澄清自己與恒大沒有多大的業務往來。安撫投資者的多數為地方銀行，如浙商銀行、江蘇銀行、鄭州銀行等。

據澎湃新聞等統計，中國至少有15家上市銀行藉由不同的方式，回應投資者「關於銀行與恒大業務往來」的問題。投資者最關心的問題包含「對恒大的貸款規模多大」、「目前風險是否可控」等。

報導指出，多家銀行對於投資者的疑慮均表示「抵質押充足，整體風險可控。」報導引述浙商銀行回應稱：「我行對恒大集團的授信金額38億元人民幣，有足額的抵質押物，整體風險可控……如出現風險狀況，將會積極採取風險控制措施，不會對我行經營管理和資產品質產生重大影響。」

興業銀行也強調，一直嚴格監控對恒大集團的授信業務，只介入少量一二線城市且資質較好的房地產開發項目融資，沒有涉及非房地產業別。民生銀行則表示，恒大集團提供抵質押物包括變現能力較強的土地、房產、在建工程等，目前抵質押物仍足值且有效。

報導並提到，浦發銀行、鄭州銀行、江蘇銀行等多家銀行均表示，和恒大的業務合作規模較小，風險相對可控。江陰銀行、青島銀行強調目前並未與恒大有貸款業務往來。在上述一批銀行中，也就是有浙商銀行等幾家銀行明確指出與恒大的金錢往來額度，即38億元人民幣，大多數均沒有提到具體明言金額。

恒大集團 投資 貸款

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