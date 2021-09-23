通緝犯潛逃13年破功 被一起跳廣場舞的大媽舉報

中國盛行廣場舞。示意圖，非當事人。（取自搜狐新聞）

中國 黑龍江省近日抓獲一名潛逃了13年的通緝 犯，原因是她在跳廣場舞時，被一起跳的熱心隊友舉報，經警方「追逃專班」確認為曾被官方通緝懸賞人民幣20萬元(約3萬美元)，於2008年侵占公款逃跑的李國珍。她被捕後自述，逃亡期間靠打零工維生，「唯一的愛好就是跳廣場舞」，後悔當初一念之差，現在終身痛苦。

據黑龍江大慶市公安 局的懸賞通告，李國珍原本是大慶林甸縣石油公司出納員，2008年2月利用負責存儲加油款的職務便利，偽造單據侵占公款，並攜款潛逃。

隨後，公安局兩度發布懸賞通告，將獎金從人民幣5萬元，一路增加到10萬元、20萬元。

隨後的13年間，李國珍案被移交檢察院、紀委監委等單位辦理，後在黑龍江省紀委監委、省公安廳督辦下，組成專案組，但由於李國珍潛逃前，已經將高三的女兒託付給親屬照顧，隨之就與家庭圈、社交圈完全斷絕聯繫，時間又過於久遠，曾經的工作領導也去世，增加追捕難度。

為抓到李國珍，中國警方「追逃專班」在北京、天津、河北、遼寧等24個省和直轄市發布懸賞，終於在2021年9月初，接獲大連一名熱心民眾舉報，「懸賞通告上的人跟我認識的一個廣場舞隊友很像」，警方在遼寧省大連市中山公園廣場當場將李國珍緝拿歸案。

《澎湃新聞》報導，犯人被捕後自述，「知道自己貪了單位的錢，逃跑後一路躲躲藏藏，不敢與家人朋友聯繫。坐火車到大連後，一直使用一張名為『李潔』的假身份證」。

她說，到大連她買了一個車庫，就住在裡面，還將另一半出租，平時靠打零工維生，「生活中唯一的愛好就是跳廣場舞」。