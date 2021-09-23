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哈佛大學教授羅格夫：恒大若破產 中國經濟恐摧枯拉朽

編譯陳家齊／綜合外電
IMF前首席經濟學家、哈佛大學經濟學教授羅格夫警告，恒大倒下可能重創中國經濟。 歐新社
IMF前首席經濟學家、哈佛大學經濟學教授羅格夫警告，恒大倒下可能重創中國經濟。 歐新社

中國房產龍頭中國恒大瀕臨破產，外界多半預期這不會變成中國版的「李曼兄弟」金融風暴。然而，長期關注中國房地產的問題的IMF前首席經濟學家、哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）指出，恒大的問題可能不是金融系統的風暴，而是整個中國仰賴房地產進行增長的模式即將破滅，中國年經濟成長率可能掉到僅有2%的痛苦狀態。

羅格夫向巴隆金融周刊（Barron's）表示，中國長年以來養成極度倚賴房地產拉動經濟的模式，房產相關產品與服務佔中國國內生產毛額（GDP）的29%，高得不正常，而且中國市面上已經有巨量的空房子存貨，外界也狐疑人均所得僅有德、法四分之一的中國，怎麼負擔跟德、法一樣貴的房價？

西班牙與愛爾蘭當年在遭遇金融危機前夕，可能有達到這樣的狀態，而當初發生次級房貸風暴的美國，最高時也只有15%的GDP仰賴房地產。

中國的經濟成長正在放緩，新冠肺炎疫後出現的反彈復甦已經快要結束，此時經濟喪失任何動能的衝擊都會很大。

因此恒大一旦倒下，拖垮整個中國房市，中共當局很難無縫接軌找到其他的增長來源拉動經濟。羅格夫說，假設中國經濟未來12個月的GDP成長率，本來就可能因為房市放緩從6%降到4%，這時恒大倒閉衝擊房地產業，使中國GDP成長率再掉1到2個百分點，中國GDP成長僅剩2%，將難以創造足夠工作，陷入痛苦的經濟狀況。

羅格夫說，恒大不會是中國的李曼時刻，中共有辦法強行快速處理破產問題，不像正常民主國家破產訴訟常要纏訟數年，但是恒大帶走的房地產經濟動能難以單靠中央指令就可補上。

對整個世界來講，中國房市破滅會對澳洲等原物料出口國帶來衝擊，極度仰賴工業產品出口到中國的德國也會受創。至於這會不會進一步衝擊到全球投資人整體的信心還有待觀察，畢竟，目前全球股市、房市與加密貨幣市場仰賴超低利率環境而高漲，並沒有預設會遇到經濟實質增長大幅放緩。

中國 恒大 房地產

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