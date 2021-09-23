彭博：北京要求恒大近期避免美元債剛性違約

彭博資訊報導，中國主管機關要求恒大近期不要倒債。(路透)

彭博資訊報導，消息人士透露，中國 監管機關指示恒大 積極溝通，避免在近期倒債違約，但是還不清楚北京是否會提供具體的財務支持措施。

一位知情人士向彭博記者透露，有關監管機構在最近的一次會議上，要求恒大與境內外投資 者積極溝通，避免美元債剛性違約事件的發生，盡力保證恒大財富能有序完成個人投資者的兌付，但未就此給出具體方案。中共並要求恒大專注保障大樓能夠完工興建，得以交屋。

全球投資人都正聚焦恒大債券的償付狀況，該公司周四需要向投資人支付8,350萬美元的美元債利息。根據募集說明書，這筆2022年到期的美元債，支付利息有30天的寬限期。

目前沒有跡象表明，中國監管機構為恒大債券如期支付提供任何形式的財務支持，決策者對於境外債權人可能遭受損失抱持何種態度，也並不明確。

中國住房和城鄉建設部、中國人民銀行及銀保監會未回覆彭博記者的詢問。恒大則向彭博資訊證實，該公司周三晚間召開了內部專題會，重申要做好「復工復產、保質保量順利交樓」，「堅決落實」恒大財富投資者的兌付工作。

恒大的一舉一動正牽動著全球投資者脆弱的神經，任何顯示中共政府正在採取措施，給恒大更多時間來解決其債務問題的跡象，都可能平息投資者的緊張情緒。

恒大在周三以模糊的措辭公告表示，已通過場外協商方式，解決了周四到期的一筆人民幣公司債付息。市場人士表示，這通常是在債務履約困難下，發行人和投資人協商以避免違約的一種方式。這消息周四協助推升了恒大美元債和股票從低點反彈。

彭博匯總的數據顯示，今年年底前，恒大共有6.69億美元的債券利息要付，最終將何去何從，目前仍未有明確路徑。投資者認為有跡象指向債務重整的可能，彭博先前引述知情人士報導稱，中國大陸政府計畫安排聯合工作組進駐恒大，搞清楚財務狀況。