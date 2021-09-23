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中國股王貴州茅台前董事長受賄 判無期徒刑

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茅台前董事長認罪 送酒開後門 「當時很多人想接近我」

記者陳政錄／即時報導
中國茅台前董事長袁仁國。（取自央視新聞）
中國茅台前董事長袁仁國。（取自央視新聞）

中國貴州省貴陽市中級人民法院23日，一審公開宣判前貴州茅台董事長袁仁國受賄案，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。據調查，他在1994年到2018年間，一共收賄人民幣1.129億元（約1800萬美元），在庭上認罪悔罪。

根據判決結果，法院還將對袁仁國受賄所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳中國國庫。

法院經審理查明，1994年至2018年，被告人袁仁國先後利用擔任貴州省茅台酒廠副廠長、中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司副總經理、副董事長、總經理、董事長、貴州茅台酒股份有限公司董事長等職務上的便利，為他人在獲得茅台酒經銷權、分戶經銷、增加茅台酒供應量等事項上提供幫助。

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貴陽市中級人民法院認為，被告人袁仁國的行為構成受賄罪，鑑於袁仁國受賄人民幣2,050萬元未遂，到案後如實供述罪刑、主動交代大部分事實、認罪悔罪、積極退贓，依法可以對其從輕處罰，法庭遂作出上述判決。

在此之前，年初中國反腐電視專題片《國家監察》開播，就披露貴州省前省委常委、副省長王曉光家裡堆滿4000多瓶茅台酒，以及袁仁國收5公斤黃金「仁國鼎」等涉賄案件細節。

袁仁國在影片中自述，「當時很多人想接近我」。2009年中國茅台酒價格飆漲時，王曉光透過袁仁國等人，先後為家人和他的親屬獲取了4家茅台酒特許專賣店經營權，從中牟利，並以送酒等渠道大開政治上的後門。

另一方面，還有經銷商為討好袁仁國，送上5公斤的金鼎，另自2004年以來，僅袁仁國妻子和兒女違規經營茅台酒就獲利人民幣2.3億多元，直到2019年5月，袁仁國被「雙開」，貴州過往的茅台亂象也一一浮現。

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