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重開休士頓、成都總領館？秦剛：美方需先有行動

記者呂佳蓉／即時報導
中國駐美國大使秦剛。（新華社）
中國駐美國大使秦剛。（新華社）

針對美中是否開始協商重開成都與休士頓總領館？中國駐美大使秦剛22日表示，該問題是美方單方面挑起的，解鈴還需繫鈴人，美方應先採取行動。

秦剛22日應邀出席卡特中心和喬治·布希美中關係基金會聯合舉辦的線上對話會並發表演講。會中有與會者問及，非中國公民因緊急人道主義情況申請赴中國中國簽證須耗時數周甚至數月，中國駐美使館是否會考慮將此類簽證的受理時間縮短至數個工作日？美中是否開始協商重開成都和休士頓總領館？

對此，秦剛指出，因疫情形勢發展，普通簽證申請由疫情前的視窗受理模式調整為電子郵件初審後進行郵寄辦理。這給簽證申請人帶來一些不便，也影響了受理速度。

秦剛說，去年7月，美方突然單方面要求中方關閉駐休士頓總領館，違反美中領事條約有關規定以及國際法和國際關係基本準則，對美中關係造成嚴重破壞。

他接著表示，原來由中國駐休士頓總領館受理的簽證申請轉到中國駐美使館，導致使館工作量激增，某種程度上也延長了處理簽證等事務的時間。

秦剛指出，面對美方悍然關閉中國駐休士頓總領館，中方不得不對等反制，關閉了美國駐成都總領館。「解鈴還需繫鈴人」，這個問題是美方單方面挑起的，要解決也需要美方首先採取行動。

中國 簽證 秦剛

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