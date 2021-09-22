港保安局長警告港人 慶「雙十」恐因違反國安法遭嚴懲

圖為早年「雙十節」當天，香港街頭飄揚的「青天白日滿地紅旗」。(Getty Images)

香港 保安局長鄧炳強接受港媒專訪時警告，十月十日「雙十節」，香港市民切勿意圖從事或鼓勵甚至煽動他人做出將台灣 從中國 分裂出去的行為，這些行為全屬嚴重罪行，因為台灣是中國領土，警方一定會嚴正執法。

但對於能否懸掛「青天白日滿地紅旗」以及能否紀念雙十節，鄧炳在專訪中的答覆卻是模稜兩可。鄧炳強表示，會按個別實際情況去處理，「如果你心裡真的想將台灣從中國分裂出去，我們一定找到證據，證明你心裡所想及你所做的事。」

他強調，是否存有意圖是個重點，「任何人有意圖想將台灣從中國分裂出去，是嚴重罪行，你首先要問清楚自己，你有否這個意圖，如果你無這個意圖，為何要慶祝這個日子呢？」

根據星島日報報導，鄧炳強受訪時表示，保安局首要重點工作是確保國家安全、香港安全。 他強調，十月一日是中國大陸國慶的大日子，特區政府按慣例將舉行升旗儀式和國慶酒會，鄧炳強預告屆時將加強保安部署工作：「大節慶如國慶，不能掉以輕心，一定全力加強安保。」

鄧炳強特別指出，緊接著「十一」之後到來的十月十日「雙十節」，可能出現的「嚴重違法情況」。他表示，根據中國憲法，台灣是中國領土的一部分，任何人意圖想將台灣從中國分裂出去，或鼓勵其他人做這些行為，都是違法行為。

鄧炳強說，「台灣是中國不可分離的一部分，任何人試圖將台灣從國家分裂出來，或煽動他人把台灣從國家分裂出來，我們必然會採取果斷執法行動，我呼籲任何人千萬不要做這些行為，這是非常嚴重罪行。」

過去每年雙十節都有親台或親國民黨人士在香港舉行慶祝活動。香港數個已舉辦數十年雙十節升旗典禮及慶祝活動的團體，在去年港版國安法實施後的第一個雙十節，就已經遭遇各種阻擾而被迫取消。

曾長期參與籌辦每年香港雙十節慶祝活動，甫於今年7月因國安法與區議員宣誓制度，宣布辭任香港元朗區議員及區議會副主席的麥業成，去年接受BBC中文網專訪時就指出，活動取消是被香港特區政府技術性干擾所致，也是受到港版國安法通過實施後的影響。

BBC中文網報導，紅樓是當年辛亥革命在香港據地之一，被香港官方列為古蹟。傳統親國民黨團體每年都會在此慶祝雙十節。但去年活動就因紅樓業主不願出借場地，中山公園也被港府種滿帶刺植物，借以干擾人群聚集而無法舉辦。