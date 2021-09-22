中國手機審查台獨等用語 立陶宛籲民眾丟棄別買

立陶宛政府報告認定，中國品牌小米的手機具有內建審查功能，得以偵測「台灣獨立萬歲」等用語，國防部建議現正使用者丟棄此中國手機、消費者避免購買。圖為小米實體門市。（路透）

立陶宛 政府報告認定，中國 品牌小米的手機 具有內建審查功能，得以偵測「台灣獨立萬歲」等用語，國防部建議現正使用者丟棄此中國手機、消費者避免購買。

立陶宛國防部的國家網絡安全中心報告今天指出，中國手機大廠小米在歐洲販售的旗艦機種內建功能，得以偵測「自由西藏」、「台灣獨立萬歲」和「民主運動」等用語。

報告表示，小米「Mi 10T 5G」手機軟體內的審查功能在「歐盟地區」已被關閉，但隨時可遠端開啟。

立陶宛國防部副部長阿布克維休斯（Margiris Abukevicius）告訴記者：「我們的建議就是，不要買新的中國手機，並盡可能理智地快速丟掉已經購買的。」

報告表示，可被小米手機系統應用程式審查的用語清單目前包含449個中文字詞，並持續更新中。

報告寫道：「這不僅是對立陶宛，而是對所有使用小米裝置的國家來說都很重要。」

小米並未回應路透社置評要求。

立陶宛國家網絡安全中心報告同時指出，小米手機會傳送加密手機使用資料至位在新加坡的伺服器；報告也發現華為的P40 5G手機存有安全漏洞，但另一家中國廠商OnePlus的手機則無。

華為波羅的海地區代表告訴「波羅的海通訊社」（BNS），旗下手機不會將使用者資料傳送至外部。

立陶宛與中國關係近期惡化。台灣將以「台灣」名義在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處，中國因而召回駐立陶宛大使並祭出一連串施壓；立陶宛也於9月3日表示，已召回駐北京大使。