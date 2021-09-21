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廈門本土36例住同區 4天建3000隔離房 啟動第3輪檢測

記者羅印冲／綜合報導
9月20日，在廈門市同安區新民鎮烏涂社區，參與消殺工作的一位廈門曙光救援隊志願者工作後脫去面罩。（新華社）
9月20日，在廈門市同安區新民鎮烏涂社區，參與消殺工作的一位廈門曙光救援隊志願者工作後脫去面罩。（新華社）

中國20日新增42例本土新冠確診，均在福建，其中廈門36例、莆田5例、泉州1例。福建此輪本土疫情自9月10日迄今，已累計本土確診406例，國務院副總理孫春蘭連續四天在福建督戰，重災區廈門進行第3輪全員核酸檢測，另外，黑龍江省哈爾濱市21日出現1陽性感染，如臨大敵，已通告要求市民非必要不離開當地。

廈門新增的本土36例，都住在同安區。據廈門同安區應對疫情指揮部通告，自昨天下午5時起，全區所有道路（海翔大道除外）禁止機動車（含摩托車、電動車）通行。警車、救護車、消防車、市政管養維護車等特種車輛及快遞配送車輛不受通行限制，保障民生車輛及疫情防控車輛憑證通行。

面對疫情嚴峻形勢，廈門緊急擴充應急隔離點，30多家建設單位、3千多名建設者以4天的「廈門速度」時間，建成3400多套隔離用房。隔離房內，床上用品、電視機、電風扇、熱水器等生活必備用品已一應俱全，被隔離人員可以拎包入住。

此外，福建漳州開發區應對新冠肺炎疫情工作指揮部昨公告，漳州開發區實行社區、小區閉環管理，制發出入證，嚴格落實「測溫、驗碼、亮證」措施。

除了福建持續出現本地感染個案，東北黑龍江省哈爾濱巿21日也發現1例陽性確診案例。據央視消息，國家衛健委已派出工作組，赴哈爾濱指導疫情處置工作。

該名哈爾濱患者本月7日從江西南昌搭機抵達哈爾濱機場，並入住當地酒店。7至19日期間，患者每天都外出，經常到餐廳吃飯，又參加「劇本殺」、「密室逃脫」等群聚活動，直到21日才在巴彥縣醫院確診。

發現本土確診後，哈爾濱市疫情工作指揮部如臨大敵，宣布阻斷疫情傳播的新措施，包括要求民眾非必要不要離開哈爾濱，離開者也要憑健康碼綠碼才可通行。

哈爾濱全巿麻將館、洗浴、影院、劇院、歌廳、足療店、按摩院等密閉空間場所要暫停營業；集體宗教活動、大型會議、活動、論壇、廟會等活動也要暫停；景點入場人數則減半。

福建疫情嚴峻，多處興建方艙醫院，圖為泉州市泉港區方艙臨時隔離點項目工地，施工人員...
福建疫情嚴峻，多處興建方艙醫院，圖為泉州市泉港區方艙臨時隔離點項目工地，施工人員不分晝夜加緊建設。（新華社）

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